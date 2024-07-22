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凱米來勢洶洶！北市週三、四放颱風假？　蔣萬安回應了

記者袁茵／台北報導

凱米颱風持續增強，氣象署預估22日晚上轉為中颱，深夜到23日清晨發布海上警報、23日下午發布陸上警報；且23日受颱風外圍環流影響，北部及東半部越晚雨勢越明顯，24、25日則最接近台灣。台北市長蔣萬安22日上午前往信義區東大排視察導流改善及清淤情形，下午將到災害應變中心（EOC）召開防颱會議，喊話料敵從寬、禦敵從嚴。至於有無機會放颱風假？蔣萬安說，今天下午會聽取最新的訊息及颱風路徑，才能有更精確資訊做判斷。

▲▼凱米颱風進逼台灣，台北市長蔣萬安防颱整備作業，一早便前往視察信義區東大排導流改善及清淤情形。（圖／記者湯興漢攝）

▲凱米颱風進逼台灣，台北市長蔣萬安防颱整備作業，一早便前往視察信義區東大排導流改善及清淤情形。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）

蔣萬安22日上午原訂要出席台北市政府好孕2U乘車補助周年記者會，面對凱米颱風來勢洶洶，臨時更改視察信義區東大排導流改善及清淤情形。

針對颱風路徑逼近，是不是衝擊台北機率逐漸變大？蔣萬安表示，19日已有先開天氣分析會議，即刻要求各局處進行防颱整備以及宣導，凱米颱風在週末成形後，他也即刻透過防災群組，再次要求各局處落實防颱整備工作，並且即刻宣導、通知民眾自主防災。

蔣萬安提及，今早安排到信義東大排視察後，下午會到災害應變中心（EOC）召開防颱會議，「我們都戒慎恐懼，而且料敵從寬、禦敵從嚴，下午就會有更具體的相關訊息，以及相關因應作為」。

▲▼凱米颱風進逼台灣，台北市長蔣萬安防颱整備作業，一早便前往視察信義區東大排導流改善及清淤情形。（圖／記者湯興漢攝）

至於24、25日最接近台灣，有無機會放颱風假？蔣萬安說，今天下午進入EOC，由他親自主持的防颱整備會議，屆時會聽取最新的訊息及颱風路徑，才能有更精確資訊做判斷。

關於台北市7月10日因強降雨淹水，民代發現北市治水項目預算沒有信義、南港，是否因此特別來信義視察？蔣萬安回應，面對極端氣候短時強降雨造成淹水，已請水利處擬出短中長期規劃跟措施，短期計畫為東大排左右岸加高，以及將上次受災比較嚴重的里納入自主防災社區，並搭配民政局防水閘門全額補助，另還有吳興街284巷、虎林街相關分流排水工程，都會進行改善。

蔣萬安也說，今年開始會特別針對公共建物的防洪基準線，基地地面高度至少加高30公分，希望未來民間興建工程案也能有防洪基準線規劃，這些都是北市府短中長期計畫，且未來投入數十億預算，希望讓北市降雨容受率從現行78.8毫米提升到88.8毫米。

▲▼凱米颱風進逼台灣，台北市長蔣萬安防颱整備作業，一早便前往視察信義區東大排導流改善及清淤情形。（圖／記者湯興漢攝）

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