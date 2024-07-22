花蓮警政預算創新高！響應「淨零排放」購油電混能車及電動機車

▲縣長徐榛蔚親自主持警用車輛授車典禮。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為提升警察局治安維護、為民服務品質及保障執法人員安全，在有限財政經費下，仍體恤警察維護治安工作辛勞，分別在今年度編列預算2,392萬元、明年度編列預算2,347萬元，較往年1,495萬元，各增加897萬元及852萬元，為歷年之最。

同時響應政府「淨零排放」政策，花蓮縣環境保護局於今年另補助183萬7,500元，總經費達2,575萬7,500元，支持汰換警用車輛126輛，包括油電混合偵防車3輛、巡邏車13輛、交通事故處理車1輛、電動巡邏機車60輛、電動偵防機車10輛、巡邏機車31輛及偵防機車8輛。

縣警察局指出，今年警用車輛增購後，警用汽車逾齡比率由20.34%降至16.52%及警用機車逾齡比由35.94%降至25.89%，大幅提升執勤人員行車安全及強化機動打擊犯罪能力，保障民眾生命財產安

全。

縣府非常重視本次採購警用車輛裝備陣容，特於今年7月18日下午2時在警察局辦理警用車輛授車典禮，由縣長徐榛蔚親自主持，警察局長王旭昌率所屬高司及分局長代表接受新裝備，並向縣長徐榛蔚及縣議會對於警車汰換計畫預算編列的支持，讓警政工作推展更為順遂表達感謝之意。

徐榛蔚表示「工欲善其事，必先利其器」，警察勤務具有其機動與時效特性，逐年汰換逾使用年限之警用車輛，藉以提升員警執勤效能與打擊犯罪的機動性，對於第一線打擊犯罪與為民服務的警察而言，具正面鼓舞與激勵士氣的效果。且本次新購警用車輛，一併升級汽、機車之行車紀錄器規格，提升錄影品質、時間及增添GPS行車軌跡紀錄功能，讓員警在執勤過程更有安全保障。

徐榛蔚視察同時嘉勉警察同仁於平日之辛苦付出，期許同仁加強為民服務理念，讓縣民生命財產安全獲得更大保障，讓花蓮成為宜居的希望城市。

