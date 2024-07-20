台中民族路規劃17處「機慢車停放區」　汽車誤停可罰600至1200

▲民族路規劃17處「機慢車停放區」。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市中區民族路出現超大機車停車格！台中市停車管理處為增加機車停車容量、減少車輛被移置等問題，逐步將傳統機車格規劃為「機慢車停放區」，今年6月起，民族路（綠川東街至自由路段）規劃17處「機慢車停放區」，這種停車格只能用來停放機車、腳踏車，若開車族誤停，警方可依法取締開罰600元到1200元罰鍰。

什麼是「機慢車停放區」？據查，傳統機車停車格寬度約為1米，一次只能擺放1部機車，若有較心急的民眾，可能會在停車時將兩側已停好的機車隨意挪動，硬將自己車輛插進2車之間，除造成其他機車移出時的困難，還可能導致機車碰損。

「機慢車停放區」寬度則約為5.5米，由於面積較大，可減少機車被任意移出，增加停車容量。不過，機慢車停放區只能停放機車、腳踏車，若開車族沒注意，誤將汽車停放其中，可能會吃上罰單。

對此，台中市第一警分局指出，台中市中區民族路（綠川東街至自由路段）自6月起，規劃17處「機慢車停放區」，為避免民眾未注意而遭取締，交通局停車管理處於停放區標線外，特地繪製「機慢車停放區」白色字樣，並在停放區內加繪指示箭頭，提醒民眾明確遵循。

▲警方現場宣導民眾。（圖／記者白珈陽翻攝）



此外，近期第一警分局也會在轄內聯手志工媽媽在現場宣導，停車時務必注意停車格停車車種，例如親子停車位、身心障礙者專用汽車停車位及機慢車停放區等，呼籲駕駛人或無專用停車位識別證者，依規定停放車輛，違者可依道路交通管理處罰條例第56條第1項規定，處600元以上1200元以下罰鍰。