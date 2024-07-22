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《辛普森》神預測？　24年前這一幕「她當上總統」激似賀錦麗

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube）

▲《辛普森家庭》出現類似場景。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統拜登宣布退出選舉，表態支持副總統賀錦麗，各種哽圖在社群媒體上流傳。如今有網友發現，美國經典動畫《辛普森家庭》2000年首播的內容有許多相似之處，似乎又是另一次神預測。

英國地鐵報（Metro）報導，《辛普森家庭》這集內容是在2000年3月首次撥出，是第11季的第17集，名為「巴特走向未來」（Bart to the Future），內容為麗莎是美國總統。不過有眼尖網友發現，在這集裡面，麗莎身上穿的紫色套裝，與賀錦麗2021年宣誓就職的衣服顏色相同，且都戴著珍珠項鍊。

▲▼ 美國副總統賀錦麗2021年宣誓就職的時候穿上紫色服裝。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統賀錦麗2021年宣誓就職的這天穿上紫色服裝。（圖／達志影像／美聯社）

這引起不少人討論，「辛普森的預測總是很準確」、「我現在相信《辛普森家庭》每一集撰寫劇本的人都是時空旅行者」、「《辛普森家庭》的編劇需要去哈佛念書」。

假若賀錦麗真的爭取到民主黨支持，並在11月美國總統大選中擊敗川普，那麼她將實現《辛普森家庭》之中麗莎當上總統的畫面。

事實上，賀錦麗2021年身穿亮紫色套裝宣誓就職的那一天，美國前第一夫人蜜雪兒（Michelle Obama）與希拉蕊（Hillary Clinton）也都穿上紫色服裝。依據CNN、《今日美國》先前報導，她們選擇穿紫色服裝是有原因的，因為這是民主黨「藍色」與共和黨「紅色」的融合結果，被視為團結與跨黨派合作的象徵。

另外，賀錦麗選擇紫色套裝出席就職典禮，也是為了致敬1972年參選總統的非裔女性雪莉．奇瑟姆（Shirley Chisholm）。她當年就是因為奇瑟姆的故事，才被啟發日後從政之路。

▲美國副總統賀錦麗身穿亮紫色套裝，宣誓就職。（圖／達志影像／美聯社）

這並非《辛普森家庭》第一次神預測全球重大事件，近期前總統川普遇槍擊濺血一案，讓英國第4頻道也緊急停播《辛普森家庭》，因為原本要播出的集數內容，出現和川普槍擊案類似的場景。有網友附上《辛普森家庭》第7季第16集《打破傳統的麗莎》（Lisa The Iconoclast）的劇照，畫面中有一名手持狙擊槍的男子趴在屋頂上，瞄準正在下方舞台進行演說的女學生麗莎。

▲《辛普森家庭》出現與川普遇槍擊的類似場景。（圖／翻攝自X）

►賀錦麗就職「紫色套裝」藏巧思！象徵意義曝光　美國設計稱霸全場

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