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連3人畏罪、轉貼新聞被停權！胡采蘋警覺不對勁：太像魷魚遊戲

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中地檢署日前對「創意私房」等類似的偷拍群組展開調查，財經網美、資深媒體人胡采蘋表示，她的粉專近日第一次被臉書停權，只因轉發分享創意私房相關新聞。讓她覺得不對勁的是，眼見已經有連續三人畏罪「墜樓」，加上自己莫名被停權，「是不是太像那種幕後有富豪在觀看的各種魷魚遊戲、情色交易？」

「我想說一件奇怪的事情。」胡采蘋今（21）日上午在粉專「Emmy追劇時間」表示，她的粉專開設以來，從沒發生被臉書停權的事，雖然自己不太像其他粉專主會刻意避諱敏感詞，但是也會選擇中立的用詞，所以感覺臉書對她算是寬宏大量，一直相安無事。

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但就在前天，她第一次被停權警告，無法發起通話、無法使用社團，「我感到很奇怪，這竟然是因為我轉發分享了創意私房員工的新聞，我的貼文當然也立刻被刪除了。」

她表示，過去她常常分享社會新聞，甚至還會義憤填膺，講一些激憤的話，從來沒有被處罰過，「然而這次竟然因為創意私房而被懲罰，我自覺跟過去的貼文相比，此次的發言並沒有更出格，我生氣時罵更兇的貼文實在太多了。」

這令她警覺這件事情「很不對勁」，「很多臉友留言說怎麼會連續三人畏罪「高空彈跳」（天哪我真的非常恨自己要避諱這些詞句），認為事情不單純，到底要保護誰。」起初對於網友的質疑，她只是聽聽，「但是現在我不得不認真思考這種可能性了，這樣的刪文太不正常，而且為什麼網路上還有護航的言論出現呢？」

胡采蘋說，該論壇的消費門檻並不低，「客戶中既然都有黃子佼了，難道黃子佼是唯一一個有頭有臉的人嗎？難道客戶中沒有跟他社經地位相當的人？」她覺得這次創意私房案最可怕的地方，是那些「社經地位越高的人」拍攝小網紅的私密照，還脅迫繼續拍攝，並在論壇上PO出來，更在現實生活中羞辱這些女生，讓她們的人生變成一場公開處刑的實境秀。

這令她直呼，「仔細想想，這不是跟電影上演的太像了嗎，這是不是太像那種幕後有富豪在觀看的各種魷魚遊戲、情色交易，這些案情的確跟電影有很多相像之處，不是嗎？」

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