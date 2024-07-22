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拜登接班人8月出爐！　民主黨代表「3896票」成關鍵

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國總統拜登退出選舉，支持副總統賀錦麗。（圖／路透）

文／中央社記者石秀娟華盛頓21日專電

美國總統拜登退出選舉，支持副總統賀錦麗。依民主黨規定，拜登初選贏得的黨代表票不會直接轉給賀錦麗，而是由近4000名黨代表投票決定，民主黨最快可能8月初以線上方式舉行。

民主黨傳統上支持現任總統爭取連任，拜登（Joe Biden）在今年初舉行的初選中並沒有挑戰者，他獲得3896張黨代表票，超過贏得初選所需要的1976張黨代表票門檻，超過民主黨黨代表人數3949人的半數。

華盛頓郵報（The Washington Post）21日報導，拜登退出後，這3896名黨代表將可自由投票。如果沒有參選人在第一回合就通過門檻，第2回合之後的投票，749名超級黨代表將可加入，直到有參選人獲得多數票數為止。

民主黨超級黨代表通常包括前任總統、副總統、國會議員（參議員和眾議員）、州長、民主黨全國委員會的成員、其他黨內領導人和重要人物。

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

▲賀錦麗21日已呼籲黨代表在全代會前宣布支持她。（圖／路透）

賀錦麗（Kamala Harris）21日已呼籲黨代表在全代會前宣布支持她，另外也有多名被媒體點名為可能的人選。民主黨全代會主席哈里森（Jaime Harrison）表示，將會依照黨內規則，透明、有序的選出能團結贏得選舉的人選。

民主黨8月19至22日將在芝加哥召開全代會完成提名，目前規劃8月初先線上投票，此舉主要是為趕上俄亥俄州的提名截止期限。俄州原訂8月7日為期限，雖已延至9月1日，但新規定9月才生效。民主黨擔憂全代會才提名仍會有爭議。

政治新聞網站Politico報導，民主黨內有意參選者必須先獲至少300張黨代表票支持，才能參加初選，其中來自同州的黨代表票不能超過50張。

Politico報導，現代歷史上多數總統都尋求連任，但民主黨前總統詹森（Lyndon Johnson）因越戰爭議放棄連任，當時參與初選者有他的副總統韓福瑞（Hubert Humphrey）、時任參議員麥卡錫（Eugene McCarthy），初選期間羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy）遇刺身亡。韓福瑞在全代會贏得提名，當年11月的大選輸給共和黨尼克森（Richard Nixon）。

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