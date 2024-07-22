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81歲拜登突退選　幕僚曝「決定翻轉瞬間」

▲美國總統拜登宣布退出競選連任。（圖／路透）

▲美國總統拜登宣布退出競選連任。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登在首場堪稱災難的辯論24天後，終於在民主黨資深議員、金主與海量輿論壓力下退選，回顧拜登超過半世紀的政治生涯，經多番挫折高齡登上權力巔峰，但也因憤怨在81歲時難堪退場。

紐約時報（New York Times）19日報導引述拜登（Joe Biden）貼身人員的形容，拜登掙扎是否選下去期間「憤怒、恐懼、尊嚴與後悔」等複雜情緒交織，面對潮水般要求退選，家人各有意見，貼身幕僚主張選到底的喧擾下，81歲的拜登在染疫隔離期間遲遲不願決定，並暗示選到底，如今終於意識到時不我予。在黨內議員逼宮，募款萎縮等嚴酷考驗下主動退選。

1972年，29歲的拜登當選德拉瓦州聯邦參議員，擔任議員期間兩度爭取總統提名未果。德拉瓦州位於美國東岸賓州、紐澤西州與馬里蘭州之間的海岸線上，面積狹小，人口僅約百萬，不具政治代表性，但出身小地方未影響拜登追逐權力的企圖心。

拜登在1988年與2008年初選因實力差距懸殊退選，2008年因與前總統歐巴馬（Barack Obama）同在參院外交委員會共事，獲提名擔任副總統，期間對年輕的歐巴馬展現忠誠，主導部分外交事務。

2015年，拜登與前國務卿希拉蕊柯林頓（Hillary Clinton）競爭提名激烈，拜登表面上以長子波伊（Beau Biden）病逝因素退出，但對未獲民主黨「菁英們」支持，希拉蕊最後卻落選的選舉結果，拜登從未釋懷，認為民主黨菁英式領導與國家脫節。

紐時報導，拜登當時宣布退出幾個月後，每天都在後悔。拜登在妻子吉兒（Jill Biden）與歐巴馬陪同下共同面對媒體宣布退出，表面上看來一切如常，但根據拜登身邊人士的說法，他當時對民主黨人排擠，一味支持另一參選者感到非常憤怒，這就和民主黨人在辯論後施壓手段如出一轍。

許多焦慮的民主黨支持者，包括投書要求拜登退選的好萊塢巨星喬治克隆尼（George Clooney），都認為民主黨陣前換將仍可一搏，但川普（Donald Trump）遇刺與共和黨全國代表大會聲勢驚人，焦慮感持續壟罩全黨，黨內幾乎無人信任拜登能繼續走完3個多月，全國代表大會、兩場電視辯論與鐵人競選行程。

拜登政治立場中立不激進，36年國會議員生涯中，專注司法與外交事務，少對重大議題激烈表態，屬國會中的協調者，華爾街日報（Wall Street Journal）用「零售買賣式政治」形容他的風格。

拜登在國會期間從未處於民主黨權力核心。這種性格也反映在權力競逐上，拜登總能觀察局勢做出決定，但這次卻歹戲拖棚，幾乎摧毀民主黨的士氣與未來。

曾與拜登及歐巴馬共事的政治分析家艾克塞羅德（David Axelrod）形容，拜登肩上彷彿有個驅策他如何做決定的晶片，當中有部分承載他對那些不尊重他、要求他退選的人的憤怨，而那晶片就像引導他政治人生的電池組。拜登臉上不顯露憤怒情緒，但川普當家後，他經常感到後悔，認為那時他出馬就會贏。

拜登擔任總統期間，延續歐巴馬政府的政策，穩定疫情後的美國經濟，不過亮眼數據下，卻是選票的殺手「通膨」，這股民間不安情緒投射在移民議題上。軍事外交方面，拜登政府倉促撤軍阿富汗，未能阻止俄烏戰爭以及無預警發生以哈戰爭，都遭共和黨強烈抨擊。

拜登決定退選時，身邊僅剩貼身幕僚，接棒的副總統賀錦麗（Kamala Harris）在他貼文前才獲通知，如今民主黨還得面對混亂的提名程序。

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