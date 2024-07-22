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賀錦麗表態爭取黨內提名　籲「團結美國擊敗川普」

▲美國副總統賀錦麗有意接替拜登競選2024。（圖／路透）

▲美國副總統賀錦麗有意接替拜登競選2024。（圖／路透，下同）

文／中央社

美國總統拜登（Joe Biden）宣布不再爭取連任，並表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）參選。賀錦麗隨後表示將爭取黨內支持贏得提名。現階段，她面臨的首要考驗是團結內部不同聲音。

賀錦麗透過聲明表示，很榮幸獲得拜登支持，將尋求贏得民主黨提名。

賀錦麗說，過去一年走遍全國瞭解民意，將盡其所能團結民主黨、團結美國，「擊敗川普、擊敗他極端的『2025計畫』（Project 2025）」。

潛在競爭對手密西根州長惠特梅爾（Gretchen Whitmer）在拜登表態後，已宣布不會參選。另一位潛在競爭對手，加州州長紐松（Gavin Newsom）先前也已表明，不會挑戰賀錦麗。若無意外，59歲的賀錦麗將代表民主黨角逐總統。

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）有意接替拜登競選2024。（圖／路透）

拜登自與川普（Donald Trump）進行首場辯論、表現不佳後，年齡和健康問題便引發討論，民主黨重量級人士和支持者紛紛出面要求他退選「傳遞火炬」。

拜登今天表態後，民主黨人士也陸續做出回應。

前總統歐巴馬（Barack Obama）讚揚拜登是美國最具影響力的總統之一，但並未明言支持賀錦麗，僅表示對黨內能夠選出一名優秀候選人的過程極具信心。

前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）與歐巴馬立場似乎一致，她稱許拜登的遠見和領導力，但並未公開力挺賀錦麗。她此前表示傾向透過競爭產生候選人。

前總統柯林頓（Bill Clinton）和前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）則在社群媒體發布聲明，支持賀錦麗接替拜登，並表示將全力支持她參選。

民主黨全國委員會（Democratic National Committee）主席哈里森（Jaime Harrison）則指出，將透過有序且透明的過程，選出一位能擊敗川普的候選人，並強調美國民眾很快就會獲得進一步消息。

紐約時報（New York Times）報導，賀錦麗已開始致電國會議員尋求支持。多位美國民主黨籍聯邦參議員包括華倫（Elizabeth Warren）、鮑德溫（Tammy Baldwin）、莫瑞（Patty Murray）、華納（Mark Warner）已表態支持賀錦麗。

不少民主黨金主也表態支持她，包含美國投資人索羅斯（George Soros）。

拜登的盟友、北卡羅來納州州長古柏（Roy Cooper）被視為賀錦麗的可能副手人選之一。他發言稱讚拜登但並未提到賀錦麗。

根據最近的一份全國民調，賀錦麗目前落後川普2%。

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