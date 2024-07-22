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雪梨嬰兒車墜落鐵軌　爸爸急跳月台救女兒「一起遭輾亡」

▲▼火車站。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲雪梨21日發生嬰兒車墜鐵軌事故，爸爸急跳月台救女兒，雙雙遭火車輾過慘死。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

澳洲雪梨21日發生一起恐怖死亡事故，一對父母推著一輛載著一對雙胞胎的嬰兒車在火車站等車時，嬰兒車疑似被強風吹動，意外掉下月台摔到鐵軌上，40歲父親不顧當時列車正在進站，火速跳下月台試圖拯救孩子，最終他與其中一名女童遭列車輾斃，當地警方現在正在調查事故發生的原因。

根據《澳洲廣播公司》報導，事件發生在21日中午12點25分，這一對父母推著載有雙胞胎女嬰的嬰兒車，進入雪梨南部卡爾頓車站（Carlton Railway Station）準備等車，不料過程中2人的手疑似「剛好同時放開嬰兒車數秒」，加上剛好又有一陣強風吹過，導致嬰兒車被吹動並掉下月台。

女嬰的父親見狀不顧當時有列車正在進站，第一時間跳下月台試圖拯救孩子，其他目擊者與路人也紛紛上前幫忙，正在進站的列車駕駛員看見情況後也緊急剎車，不幸的是列車沒有成功剎住，當場輾過嬰兒車及女嬰父親。

警消趕到後發現，女嬰父親及其中一名女童已當場死亡，另外一名女童平安獲救，女嬰母親則受到嚴重驚嚇與精神創傷，倖存的2人目前已被送到醫院治療，初步調查是強風吹動嬰兒車才造成意外，詳細發生原因仍待調查釐清。

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