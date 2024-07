雪梨嬰兒車墜落鐵軌　爸爸急跳月台救女兒「一起遭輾亡」

▲雪梨21日發生嬰兒車墜鐵軌事故,爸爸急跳月台救女兒,雙雙遭火車輾過慘死。(示意圖/翻攝自免費圖庫pixabay)

記者趙蔡州/綜合報導

澳洲雪梨21日發生一起恐怖死亡事故,一對父母推著一輛載著一對雙胞胎的嬰兒車在火車站等車時,嬰兒車疑似被強風吹動,意外掉下月台摔到鐵軌上,40歲父親不顧當時列車正在進站,火速跳下月台試圖拯救孩子,最終他與其中一名女童遭列車輾斃,當地警方現在正在調查事故發生的原因。

根據《澳洲廣播公司》報導,事件發生在21日中午12點25分,這一對父母推著載有雙胞胎女嬰的嬰兒車,進入雪梨南部卡爾頓車站(Carlton Railway Station)準備等車,不料過程中2人的手疑似「剛好同時放開嬰兒車數秒」,加上剛好又有一陣強風吹過,導致嬰兒車被吹動並掉下月台。

女嬰的父親見狀不顧當時有列車正在進站,第一時間跳下月台試圖拯救孩子,其他目擊者與路人也紛紛上前幫忙,正在進站的列車駕駛員看見情況後也緊急剎車,不幸的是列車沒有成功剎住,當場輾過嬰兒車及女嬰父親。

警消趕到後發現,女嬰父親及其中一名女童已當場死亡,另外一名女童平安獲救,女嬰母親則受到嚴重驚嚇與精神創傷,倖存的2人目前已被送到醫院治療,初步調查是強風吹動嬰兒車才造成意外,詳細發生原因仍待調查釐清。

MAN AND CHILD DEAD AFTER PRAM FALLS ON TRAIN TRACKS IN SYDNEY'S SOUTH



A man and a two-year-old girl died after a pram rolled onto train tracks at Carlton Railway Station.



The tragic incident occurred on Sunday around 12:25pm.



A second two-year-old girl and a 39-year-old… pic.twitter.com/EpkuKDd5bS