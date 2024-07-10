妹子搭火車想換位！他一句拒絕「男友懂了燦笑」　2萬人吵翻

▲男方在位子上玩遊戲。（圖／翻攝自Facebook／王尚智的雙城心事）



網搜小組／劉維榛報導

男人之間的默契？資深媒體人王尚智表示，搭火車被一名女生要求換位子，想和男友同坐，結果被王尚智當場婉拒，女生嘟著嘴回到原位，後來王尚智向男生說悄悄話，「男人談戀愛以後，想要有獨自安靜的時光很珍貴，不必伺候女朋友，要好好珍惜！」此番話引發萬人吵翻了。

王尚智在臉書粉專《王尚智的雙城心事》表示，最近搭火車時，突然一名輕熟女靠近詢問，「先生可不可以和你換位子？」原來，對方座位是靠窗的5號座位，而王尚智則坐在靠走道的8號座位，因此想換座位，如此一來就能和男友坐在一起。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王尚智聞言，隨即婉拒回應「我習慣坐走道，抱歉換不了！」女生聽完後「嘟了下嘴」，一臉失落坐回自己的座位，並指示男友將行李放上行李架。

男友將行李放妥後，彎下身並禮貌表示「不好意思，大哥借過」，接著坐下拿出手機玩遊戲。事實上，王尚智並非故意不換位子，而是別有用心，他側著身並小聲說，「男人談戀愛以後，想要有獨自安靜的時光很珍貴，不必伺候女朋友，要好好珍惜！」

此番話一出，男友露出燦笑之外，還偷瞄女友一眼回應，「我知道，謝謝大哥的好意！」兩個男人秒懂彼此內心小祕密，這讓王尚智不禁點頭笑虧「嗯，汝子可教也！」

該文引發2.8萬人熱議，大家看法也大不同，「最後一段有點自以為是，為什麼先入為主的下定論平常是在伺候呢？但被問換位子本來就有拒絕的權利，主要還是話太多了」、「最後面那句太多餘有點自以為是，如果是我聽了只會覺得很尬」、「這時候他的LINE一直狂響，害他不能打手遊」、「愛情誠可貴，自由價更高」、「這就是男人間的默契」、「男人的自由，要失去後才懂得珍惜」、「整個自以為，說不定是女生伺候他」。

留言串中，一則網友留言還引來5000多人按讚，「上次我搭高鐵，有一個女生走過來問我說：不好意思可以跟我換個座位嗎？她想跟男朋友一起坐！我說：但我也想跟你男朋友一起坐」。