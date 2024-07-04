搭火車「妹子1舉動」 阿嬤跳起來讓座！隔壁也起身　全場暖翻

▲搭火車遇到天使阿嬤急讓座。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

真的是天使阿嬤！一名患有貧血的妹子透露，某天搭火車頭很暈，眼前已經呈現一片黑，只能蹲下來休息，而前方本來在睡覺的阿嬤發現不對勁，隨即詢問狀況，並跳起來讓給原PO乘坐，過程中不斷關心原PO身體，下車前還拋一句「妳自己一個人要小心喔」，讓原PO暖到不行。

一名女網友在Dcard表示，某天下午搭區間車，當時車上人滿為患，她只能站抓著立杆，但患有貧血的原PO，當下已經開始頭暈不適，而前方阿嬤正在睡覺，原PO打算等對方下車後，就可以乘坐了。

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原PO同時說道，她很容易在人多的地方，「覺得很悶就會頭暈不舒服，是會暈到眼前一片漆黑的那種」，但又不好意思麻煩陌生人讓座，熬了幾站後，身體真的撐不住了，「已經暈到眼前一片黑完全看不到東西，於是我就直接原地蹲下。」

阿嬤見狀後，立刻拍拍原PO並詢問「妳怎麼了？」原PO呈現有氣無力的狀態，虛弱回應「我頭有點暈...沒事」，結果阿嬤迅速起身要讓位，「來～這裡給妳坐」，還協助她靠著椅背更舒適，並且不斷關心問話「還好嗎」、「在哪裡下車」等。

對於阿嬤突然讓位之舉，也引起隔壁女乘客的注意，阿嬤還幫解釋說「她人不舒服頭很暈」，對方也隨即站起來，趕緊讓座給阿嬤。這過程中，原PO持續頭暈，但仍努力回答阿嬤的問題，也多次感謝阿嬤關心，而老人家還特別提醒一句「妳自己一個人要小心喔」，最後才安心下車。

原PO暖喊，因為她也曾在車廂內頭暈蹲下，卻沒有人主動來關心，「所以第一次碰到有人主動關心，甚至是老人家讓位，真的覺得特別感動！」

底下網友熱議，「天哪這是什麼天使阿嬤～妳也要好好注意身體健康和安全，不舒服可以試著尋求協助，不要硬撐比較好啦」、「阿嬤人很好，會很感動，我跟你一樣在外面有幾次站太久，開始頭暈 眼前一片黑，搖搖欲墜的感覺」、「最近那麼多博愛座爭議，看到這篇文真的就能夠說明，不是老人壞，而是壞人變老了，真正善良溫柔的人，就算年紀大了，也依舊是善良的」。