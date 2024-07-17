印度夫妻鐵軌拍片拍到忘我　為閃列車急跳9層樓高摔成重傷

▲本月15日，22歲的拉胡爾和20歲的珍維來到在當地知名的景點戈拉姆河壇橋上拍照，卻沒有注意到火車即將經過。（圖／翻攝TimesNow）

圖文／CTWANT

印度近日有對一對夫妻跑到著名景點的橋上鐵軌拍照，2人可能拍到忘我，沒注意到背後列車駛來，當快被撞上時，2人不得不緊急跳下27公尺深的窄橋，導致夫妻2人身受重傷。

據印媒《NDTV》報導，事發在印度西北部的拉賈斯坦邦（Rajasthan），本月15日，22歲的拉胡爾 （Rahul）和20歲的珍維（Jhanvi）來到在當地知名的景點戈拉姆河壇橋（Gorma Ghat Bridge）上拍照，卻沒有注意到火車即將經過，直到火車鳴笛示警時已來不及閃避，2人最後只能從橋上一躍而下，跳入約27公尺深、9層樓高的河谷。

救難隊獲報後抵達現場，救起這對夫妻送醫，不過夫妻兩人都身受重傷，尤其拉胡爾處於命危狀態。

戈拉姆河壇橋因其風景如畫的自然風光而知名，是攝影師和遊客的熱門地點，不過此前在戈拉姆河壇橋也很常發生其他不負責任行為的拍攝事件。在這起事件後，地方當局有意在橋四周進行個嚴格的安全管制，以杜絕類似事件的發生。

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