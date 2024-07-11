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男載親戚參加葬禮　不理火車鳴笛硬闖平交道！被撞扁噴飛30公尺致5死

▲▼泰國一輛皮卡穿越平交道時被火車撞飛，造成車上5人死亡，2人重傷送醫。（圖／翻攝自Facebook）

▲泰國一輛皮卡穿越平交道時被火車撞飛，造成車上5人死亡，2人重傷送醫。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

泰國北部披集府（Phichit）8日晚間發生了一起嚴重交通事故，一輛皮卡在穿越沒有護欄的平交道時，突然撞上一輛向北行駛的火車，導致皮卡被猛烈撞飛30公尺，車上5名乘客死亡、2人重傷送醫。

據《曼谷郵報》報導，這起事件發生於當地8日晚間6時15分左右。事發當時，40歲男子孔塔（Pratya Khongthat）正開著皮卡，載幾名親戚和一名小女孩共6人前往距離事故現場約一公里的Ratchangkhwan寺參加葬禮。

▲▼泰國一輛皮卡穿越平交道時被火車撞飛，造成車上5人死亡，2人重傷送醫。（圖／翻攝自Bangkok Post）

▲闖入平交道的皮卡被火車撞擊後，變成了一團壓縮在一起的廢鐵。（圖／翻攝自Bangkok Post）

就在孔塔行經Muang郡一個沒有護欄的平交道時，這名男子居然無視火車笛聲及警告標誌，直接衝入鐵軌試圖穿越平交道。據火車司機透露，事發當時他剛把火車駛出披集車站沒多久，沒想到皮卡車卻突然衝出，導致他根本來不及停車或減速，攔腰撞上這輛皮卡。

報導稱，皮卡被火車猛烈撞擊後，遭巨大的衝擊力從鐵路上噴飛30公尺，車上所有乘客全被拋出車外，2名女子與一名年齡只有14歲的女孩當場死亡，另有2名女子被送醫後不治身亡。這起事故還造成司機與另一名乘客受重傷，現在仍在醫院接受治療。截至目前為止，警方仍在對此案展開調查。

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