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陸醫院院長偷吃嬌妻「絕美閨蜜」！正臉曝光網歪樓：是我也出軌

▲▼王女正臉照片被挖出，一票網友大歪樓。（圖／翻攝微博）

▲王女正臉照片被挖出，一票網友大歪樓。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

廣東汕頭龍湖區第二人民醫院的黃姓院長近日被爆料，與妻子的閨蜜、乾妹妹王姓女子有染，雙方更是一起開房被逮個正著，醜聞掀起大量討論。事後王女的正臉照片曝光，絕美的臉龐讓不少陸網歪樓，直言「是我也出軌」。

近日黃姓院長被爆料與王姓女子有染，雙方2年前相識以後，他就時常贈送高額禮物給王女，雙方進而發展出婚外情關係。

黃男與王女時常到旅館幽會，不過某次2人相約開房，卻被王女的丈夫逮個正著，且進門時2人還衣衫不整，王女更是一副不願離開的樣子。

▲▼王女正臉照片被挖出，一票網友大歪樓。（圖／翻攝微博）

▲▼王女正臉照片被挖出，一票網友大歪樓。（圖／翻攝微博）

▲▼王女正臉照片被挖出，一票網友大歪樓。（圖／翻攝微博）

據了解，黃男與王女平時以乾兄妹相稱，王女也是黃男妻子的閨蜜，這次挖牆角的事件曝光，掀起了大量討論，王女的正臉照片也被肉搜出來。

▲▼王女正臉照片被挖出，一票網友大歪樓。（圖／翻攝微博）

▲▼王女正臉照片被挖出，一票網友大歪樓。（圖／翻攝微博）

▲▼王女正臉照片被挖出，一票網友大歪樓。（圖／翻攝微博）

值得一提的是，不少大陸網友發現王女身材姣好、長相也相當美麗，看完正臉照後不禁歪樓留言，「王女士太迷人了，令人羨慕」、「看來王女士的魅力實在是太過震撼」、「小三長這樣誰忍得住」、「女的身材確實不錯，一般人頂不住她的誘惑」、「換作是我，我也會出軌。」

由於黃男是醫院院長、王女更是婚姻家庭幸福協會副會長，事件受到當地政府重視，目前全案正在調查，詳情仍待釐清。

 
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