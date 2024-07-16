人妻挺9月孕肚抓姦！衝沙灘目睹「老公幽會爆乳妹」　小3竟笑出來

▲人妻挺孕肚衝到沙灘抓姦。（圖／翻攝TikTok@kellysophiaava）



記者吳美依／綜合報導

外國一名人妻已經懷胎9個月，卻被迫挺著大肚子，衝到沙灘上抓姦。她目睹丈夫正與一名辣妹幽會，怒氣沖沖質問2人關係，未料小三竟然當場笑出來。

根據人妻拍攝的抓姦過程，丈夫與小三正躺在毛巾上享受日光浴，即使正宮出現，仍一副悠悠哉哉、無所謂的模樣，對於憤怒吼叫聲，絲毫沒有反應。

正宮傷心大吼，「我是他懷孕9個月的妻子，妳他X的又是誰？」並且表示自己再2周就要臨盆了。未料，情婦竟然直接笑出聲來，丈夫則是終於打破沉默，「我們已經離婚了」，接著牽起寵物狗離開。

正宮一聽，當場理智線斷裂，更加憤怒地大吼，「我們沒有離婚，你在說什麼？今天你還在我家欸」，然後轉向情婦發飆，「妳跟他做了什麼？你們在一起做了什麼？」、「你們真是令人作嘔，好噁心！」

2段TikTok影片引發熱議，網友對於丈夫與情婦的冷漠反應感到震驚，「他們甚至不打算起身」、「一點反應都沒有，太令人生氣了」、「不論我有沒有懷孕，她的笑聲都會讓我抓狂」。

也有許多網友對於人妻表示同情與安慰，「妳值得更好的」、「很遺憾，親愛的，妳值得這個世界上所有的愛」、「妳聽起來非常痛苦，抱一個。」