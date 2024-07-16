人妻挺9月孕肚抓姦！衝沙灘目睹「老公幽會爆乳妹」　小3竟笑出來

▲人妻挺孕肚衝到沙灘抓姦。（圖／翻攝TikTok@kellysophiaava）
記者吳美依／綜合報導
外國一名人妻已經懷胎9個月，卻被迫挺著大肚子，衝到沙灘上抓姦。她目睹丈夫正與一名辣妹幽會，怒氣沖沖質問2人關係，未料小三竟然當場笑出來。
根據人妻拍攝的抓姦過程，丈夫與小三正躺在毛巾上享受日光浴，即使正宮出現，仍一副悠悠哉哉、無所謂的模樣，對於憤怒吼叫聲，絲毫沒有反應。
正宮傷心大吼，「我是他懷孕9個月的妻子，妳他X的又是誰？」並且表示自己再2周就要臨盆了。未料，情婦竟然直接笑出聲來，丈夫則是終於打破沉默，「我們已經離婚了」，接著牽起寵物狗離開。
@kellysophiaava this was April 2023, I have been trying to get divorced ever since, but the court in my county is so backed up that we havent even gone to court yet. He has not seen our daughters since October 2023 and has not paid a dime in child support. He has multiple charges of harassment, stalking, and violating a restraining order #cheater #cheating #cheatinghusband #loser #lowlife #trash #garbage #fyp #foryou #foryoupage #caught #fbi #nj #fyppppppppppppppppppppppp #newjersey ♬ original sound - Kelly.
正宮一聽，當場理智線斷裂，更加憤怒地大吼，「我們沒有離婚，你在說什麼？今天你還在我家欸」，然後轉向情婦發飆，「妳跟他做了什麼？你們在一起做了什麼？」、「你們真是令人作嘔，好噁心！」
2段TikTok影片引發熱議，網友對於丈夫與情婦的冷漠反應感到震驚，「他們甚至不打算起身」、「一點反應都沒有，太令人生氣了」、「不論我有沒有懷孕，她的笑聲都會讓我抓狂」。
也有許多網友對於人妻表示同情與安慰，「妳值得更好的」、「很遺憾，親愛的，妳值得這個世界上所有的愛」、「妳聽起來非常痛苦，抱一個。」
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