曼谷6屍案最新畫面！嫌犯「神情緊張」獨待房間　5被害人淡定赴宴

▲泰國曼谷愛侶灣君悅酒店6死毒殺案。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

曼谷愛侶灣君悅酒店（Grand Hyatt Erawan Bangkok Hotel）16日發生一起震驚國際命案，6名外國人在酒店客房內驟然身亡，其中包括越南人與越南裔美國公民，年齡範圍介於37至56歲，死因已證實為毒物中毒。根據最新監視器畫面，疑兇犯案前神情焦慮，而5名受害人則看似相當輕鬆走入客房，完全不知自己命在旦夕。

綜合泰媒報導，其中一名死者，56歲女子Sherine Chong，被泰國警方列為主要嫌疑人。據調查，Sherine Chong曾說服部分死者投資一個日本醫院項目，但該項目最終導致投資者損失約1000萬泰銖（約新台幣932萬）。警方推測，此次慘劇可能與該投資引發的債務糾紛有關，Sherine Chong可能在絕望之下，選擇毒殺投資者並自盡。

▲56歲越裔美籍死者Sherine Chong被懷疑是嫌犯。（圖／翻攝自X）

根據酒店職員的供詞和監視器畫面，Sherine Chong最後身影出現在電梯內，隨後她就獨自待在502號房內，飯店員工表示，他送餐到房內時，見到Sherine Chong獨自坐在房內，「話很少，明顯處於緊張狀態」。後續她邀請其他5人進房，待下午2時17分人數到齊後，她再透過客房服務點餐，叫來食物與茶，但拒絕酒店員工在房內為她泡茶。

據畫面顯示，其他5人在前往該房間時神情自若，未料進入房間後就再無人離開，直至隔日下午酒店員工發現6人在房內身亡。警方後續也在飯店水杯及6名死者的屍體中，都檢測出氰化物，調查人員認為，氰化物很可能存在於用於盛載茶飲的銀色保溫瓶中。

▲幾名被害人進入房前神色自若。（圖／翻攝自X）

泰國總理賽塔已下令徹查事件，並親自前往酒店察看。警方則表示，案件仍在調查中，現場並未發現有搶劫、打鬥跡象，不過調查人員在其中一具屍體上發現唯一一個傷口，推測可能是他倒地後撞到硬物所造成的擦傷。至於案中還有1人（第7人）有在酒店登記入住，卻沒現身，警方說明，此人是其中一名死者的手足，在7月10日已離開泰國，並未涉案。

▼泰國曼谷飯店6死毒殺案，死者據信為氰化物中毒身亡。（圖／翻攝泰國皇家警察）