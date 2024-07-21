對峙警察8小時！泰男「抓女兒當人質」狂開槍　警中多槍殉職

▲男子持槍挾持4名家人當作人質，包括女兒。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷20日晚間發生49歲男子持槍與警方對峙8小時的事件，他把4名家庭成員當作人質，還用槍攻擊女兒的臉，警方接獲報案後趕到現場，2名員警遭男子開槍，其中一人傷重殉職。救援人員透露，當時警察倒臥血泊失去意識，胸部與左手被開了好幾槍。

Thai PBS World、Thaiger等報導，泰國警方接獲一名49歲武裝男子布恩馬（Boonma）在建築物內挾持孩童當作人質的通報，立刻趕往現場。但當員警齊充（Kitchon Chanyarom）與查瓦特（Chaiwat Atsophonwatana）靠近進行調查時，被布恩馬開槍攻擊，兩人當場倒下，隨後被應變小組成員救出送醫。

員警齊充身受重傷，送醫不治殉職，查瓦特也受傷。救援人員蘇威特（Suwit）透露，趕到現場的時候發現，員警倒臥血泊失去意識，胸部、左手位置中了好幾槍。

當局出動更多警力前往現場，到了凌晨2時左右，警方談判代表試著透過大聲公說服布恩馬投降並釋放家人，但直到凌晨2時40分，仍有人不時從屋內開槍，警方並未回擊。到了凌晨5時20分，警方朝內部投擲3枚閃光彈，展開攻堅行動。

整場對峙從20日晚間9時35分持續至21日凌晨5時30分左右結束，歷時約8小時。布恩馬被發現陳屍屋內，但當局並未透露他是死亡的原因，4名人質被安全帶出來，包括臉部受傷的女兒。

據了解，布恩馬是槍枝收藏家，擁有4把槍，曾在射擊場練習槍法。女兒透露，他大約已有一年的時間沒有服用藥物或接受相關治療。