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快遞員把「25kg包裹」丟進院子！　狗狗午睡遭活活壓死

記者王佩翊／編譯

美國洛杉磯一名快遞司機在送貨時，直接將重達55磅（約25公斤）的包裹丟進收件人家的院子，導致當時正躺在地上的瑪爾濟斯當場被活活壓死。飼主悲痛表示，司機根本沒有確認那裡是否有狗狗或是人，他的行為更可能殺了任何一個在院子裡玩耍的小孩。

根據《紐約郵報》報導，納莉亞（Naria Harutjunjan）17日要到院子收取包裹時，抬起這個重達55磅的快遞後，才發現愛犬Lulu早已被壓死。她悲痛回憶道，「當我拿起包裹時，看到我的狗已經無法動彈了。」

納莉亞事後取得鄰居的監視器畫面，影片中顯示，快遞公司UPS的司機17日下午5時將一個巨大的包裹載到房子前，隨後直接扔過圍欄，從頭到尾都沒有試圖聯絡收件人或按門鈴。

▲▼快遞員把「25kg包裹」丟進院子！　狗狗午睡遭活活壓死。（圖／翻攝自X）

▲送貨司機將重達25公斤的包裹直接丟進院子。（圖／翻攝自X）

而納莉亞自己的攝影機則拍到該名司機曾彎腰朝圍欄方向看了一眼，似乎是聽到什麼聲音，但是他也沒有進一步查看，而是直接跳上貨車離開，沒有通知屋主。

納莉亞當天回家準備讓她的2隻狗進屋，但卻只看到其中一隻狗狗Cookie，隨後她抬起包裹，沒想到就在包裹下發現Lulu的屍體。

納莉亞的鄰居隨即幫她把狗送到當地獸醫院，但是獸醫卻無奈表示，狗狗已經去世了。

納莉亞1年前才剛收養Lulu，沒想到就此天人永隔。為此，她已經聯絡快遞公司UPS和亞馬遜，並考慮對2家公司與肇事的快遞司機採取法律行動。納莉亞指出，「快遞司機的行為可能會殺死任何在那裡玩耍的孩子或人。」

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