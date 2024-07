孟加拉下「格殺令」全國宵禁斷網　美調升旅遊警示至最嚴重4級

▲孟加拉對警方下達「格殺勿論」命令,可在極端情況下朝示威者開槍。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

孟加拉公務員招募規定引爆的示威抗議迄今至少133人死亡,在全國實施嚴格宵禁之際,當局已對警方下達「格殺勿論」命令(shoot-on-sight)。對此,美國國務院20日調升對孟加拉的旅遊至最高警戒第4級「請勿前往」(Do Not Travel),允許非緊急美國政府職員及其家屬自行離開孟加拉。

CBS NEWS等報導,孟加拉全國宵禁自午夜開始,只有中午至下午2時暫歇讓民眾處理必要事務,軍事人員在首都達卡街上巡邏,政府實施通訊管制,所有網路、社群媒體全被封鎖,多個電視新聞頻道停播,地方報紙網站掛掉。在此之際,孟加拉央行、總理辦公室等重要政府網站似乎遭受駭客攻擊,示威者衝進監獄縱火,監獄約800名囚犯逃出。

28歲學生示威者馬哈茂德(Shafkat Mahmud)透露,在網路18日晚間中斷之後,警方已把橡膠子彈改成實彈,「我們起初的鬥爭是配額制度,但現在目睹警察攻擊抗議群眾的野蠻和殘忍之後,現在我們是為了改變,我們要求政府下台。」外傳19日這天的抗議示威死傷最為慘重,警方被控朝抗議民眾發射實彈。

▲▼外傳19日這天的抗議示威死傷最為慘重,警方被控朝抗議民眾發射實彈。(圖/路透社)

有官員透露,孟加拉實施宵禁是為了平息進一步暴力事件。孟加拉執政黨「人民聯盟黨」(Awami League)高層指出,在極端情況下,警方可向違反宵禁者開槍。孟加拉官方並未公開確切傷亡人數,但依據法新社取得的統計數據,已有至少133人身亡。

▲孟加拉官方並未公開確切傷亡人數,但依據法新社取得的數據,至少133人身亡。(圖/路透社)

美國國務院透過新聞稿提到,由於孟加拉首都達卡出現持續性內亂(civil unrest),不應前往孟加拉國旅行,達卡與鄰近地區以及孟加拉各地均發生暴力示威衝突,孟加拉政府已經宣布全國宵禁,下令所有人要待在室內,軍隊已部署在全國各地。由於安全情勢,例行領事服務可能有所延遲。

美國駐達卡大使館19日表示,孟加拉全國各地可能有數百甚至可能數千人受傷,局勢極不穩定。

整起示威抗議發生衝突點就是孟加拉的公務員配額制度,把職位保留給特定團體,但全國失業率居高不下,將近3200萬名年輕人沒有工作,進而引爆學生怒火。

Bangladesh Travel Advisory updated to Level 4: Do Not Travel. State Department has authorized voluntary departure of non-emergency U.S. govt employees and family members. Do not travel to Bangladesh due to civil unrest, crime, and terrorism. https://t.co/J4yYQ1Y2og pic.twitter.com/jm0gq0lFri