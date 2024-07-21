孟加拉下「格殺令」全國宵禁斷網　美調升旅遊警示至最嚴重4級

▲孟加拉對警方下達「格殺勿論」命令，可在極端情況下朝示威者開槍。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

孟加拉公務員招募規定引爆的示威抗議迄今至少133人死亡，在全國實施嚴格宵禁之際，當局已對警方下達「格殺勿論」命令（shoot-on-sight）。對此，美國國務院20日調升對孟加拉的旅遊至最高警戒第4級「請勿前往」（Do Not Travel），允許非緊急美國政府職員及其家屬自行離開孟加拉。

CBS NEWS等報導，孟加拉全國宵禁自午夜開始，只有中午至下午2時暫歇讓民眾處理必要事務，軍事人員在首都達卡街上巡邏，政府實施通訊管制，所有網路、社群媒體全被封鎖，多個電視新聞頻道停播，地方報紙網站掛掉。在此之際，孟加拉央行、總理辦公室等重要政府網站似乎遭受駭客攻擊，示威者衝進監獄縱火，監獄約800名囚犯逃出。

28歲學生示威者馬哈茂德（Shafkat Mahmud）透露，在網路18日晚間中斷之後，警方已把橡膠子彈改成實彈，「我們起初的鬥爭是配額制度，但現在目睹警察攻擊抗議群眾的野蠻和殘忍之後，現在我們是為了改變，我們要求政府下台。」外傳19日這天的抗議示威死傷最為慘重，警方被控朝抗議民眾發射實彈。

▲▼外傳19日這天的抗議示威死傷最為慘重，警方被控朝抗議民眾發射實彈。（圖／路透社）

有官員透露，孟加拉實施宵禁是為了平息進一步暴力事件。孟加拉執政黨「人民聯盟黨」（Awami League）高層指出，在極端情況下，警方可向違反宵禁者開槍。孟加拉官方並未公開確切傷亡人數，但依據法新社取得的統計數據，已有至少133人身亡。

▲孟加拉官方並未公開確切傷亡人數，但依據法新社取得的數據，至少133人身亡。（圖／路透社）

美國國務院透過新聞稿提到，由於孟加拉首都達卡出現持續性內亂（civil unrest），不應前往孟加拉國旅行，達卡與鄰近地區以及孟加拉各地均發生暴力示威衝突，孟加拉政府已經宣布全國宵禁，下令所有人要待在室內，軍隊已部署在全國各地。由於安全情勢，例行領事服務可能有所延遲。

美國駐達卡大使館19日表示，孟加拉全國各地可能有數百甚至可能數千人受傷，局勢極不穩定。

整起示威抗議發生衝突點就是孟加拉的公務員配額制度，把職位保留給特定團體，但全國失業率居高不下，將近3200萬名年輕人沒有工作，進而引爆學生怒火。