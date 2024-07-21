18歲男倒車撞幼兒園說詞疑點多　警疑有幕後集團主使

▲衝撞幼兒園馬嫌遭警方移送。（圖／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

21日凌晨3時25分，北市信義區松德路睿芯托嬰中心又遭到民眾攻擊，但這次不是噴漆而是駕車衝撞，警方獲報到場後，發現是一名年僅18歲的馬姓男子駕駛白色福斯倒車衝撞托嬰中心大門，警方到場以現行犯逮人，馬嫌撞壞托嬰中心鐵門後，並在車前玻璃掛上「天地不容，人神共憤，性侵幼兒，毛畯珅」布條。

警方調查發現本案疑點甚多，馬嫌無業、也沒有汽車駕照，駕駛友人提供的福斯掀背車衝撞托嬰中心，落網後辯稱因為自己有1歲女兒，看了幼兒園性侵案新聞後心生憤怒，遠從蘇澳駕車來犯案。





經查馬嫌無結婚登記，他又改口說是和女友未婚生子，目前女兒登記在女友名下；但假如馬嫌所言屬實，他僅17歲不到就生下女兒，「說詞與常理迥異」引發警方懷疑，幕後有黑幫或集團操縱，針對目前延燒的托嬰中心易主前的性侵害事件大作文章，將針對馬嫌動機及幕後主使進行追查。

性侵幼童的前園主兒子毛畯珅早已因觸犯兒少條例、加重性侵害等重罪，目前仍在羈押中，前園主的營業許可也遭廢除，但外傳北市府和警方未處理性侵幼兒慣犯，警方懷疑「根本就是有心人操作輿論的陰謀」；警方表示，該幼兒園已於2023年11月更換經營團隊，任何自稱私刑正義行為都將依法嚴辦，也會加強周遭安全維護。

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