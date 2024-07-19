　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

放火燒電視台！　孟加拉動亂增至39死

▲▼孟加拉動亂。（圖／路透社）

▲孟加拉一名警察遭包圍攻擊。（圖／路透社，下同）

文／中央社

孟加拉公務員招募規定引發的抗議情勢升高，多名學生今天對國營電視台縱火。這波動亂死亡人數增到至少39人，網路追蹤組織NetBlocks稱有關當局「幾乎全面」中斷網路。

▲▼孟加拉動亂。（圖／路透社）

法新社報導，警方向數百名抗議者發射橡膠子彈，抗議群眾則反擊，並追趕撤退的警察至首都達卡（Dhaka）的孟加拉國營電視台BTV總部。

示威群眾對電視台接待大樓和停放在外的數十輛汽車縱火。一名電視台主管之後告訴法新社，員工已安全撤離這棟大樓。

總理哈希納（Sheikh Hasina）昨天在網路上對全國發表談話，尋求讓持續升高的衝突降溫。

18歲的抗議人士瑞米辛（Bidisha Rimjhim）告訴法新社：「我們首先要求總理向我們道歉。其次，必須為我們遇害的兄弟伸張正義。」

追蹤全球網路狀態的NetBlocks指出，夜晚降臨時，孟加拉「幾乎全面」陷入網路關閉狀態。

NetBlocks表示，在網路中斷前，當局曾試圖限制社群媒體和行動數據服務，這些是主辦抗議活動人員主要的通訊工具。

▲▼孟加拉動亂。（圖／路透社）

孟加拉本月幾乎天天都有遊行要求結束配額制度。這項制度為特定族群保留一半以上的公務員職位，包括1971年與巴基斯坦的解放戰爭退伍軍人的子女。

批評人士認為這項制度嘉惠支持哈希納的親政府團體子女。維權團體指控哈希納政府濫用國家機構鞏固權力並壓制異議，包括法外處決反對派人士。

孟加拉警方加強控制不斷惡化的治安局面，哈希納政府本週已下令各級學校和大學無限期停課。

挪威奧斯陸大學（University of Oslo）的孟加拉專家哈山（Mubashar Hasan）說，這波抗議潮已演變成更廣泛表達對哈希納獨裁統治的不滿。

根據法新社統計醫院資料，今天至少有32人死亡，本週稍早有7人喪命。根據院方向法新社提供的數據描述，至少2/3死亡事件是警察武器造成。

ET快訊
快訊／恐嚇「黑鷹滅青鳥」！　董念台遭移送
川普嗆收保護費　美參議員爆：他勝選還是會挺台灣
快訊／川普演說再提台灣！
劉濤急飛美國「見鄭佩佩最後一面」！悲悼：我永遠的知己媽媽
快訊／綠電起飛！　股價跳空漲停鎖死
可不可女店員爆「裝馬桶水給老師喝」　黑歷史被挖
墾丁驚見巨大梅花鹿「海中悠閒游泳」　民眾狂笑驚呼
鄭佩佩曾嫁台灣富商！　懷胎8次流產4次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普演說提及台灣！　「衝突陰影籠罩亞洲」三戰瀕臨爆發

川普放話「要收保護費」　美友台參議員料：他勝選還是會挺台灣

日高官密訪台！　海巡署與日海保廳「斷交後首次」聯合訓練　

川普超正孫女助選！甜笑曝爺爺糗事走紅　網起底職業：有家族基因

放火燒電視台！　孟加拉動亂增至39死

拜登難擋壓力　民主黨內認了「退選只是時間問題」

快訊／川普壓軸登場！　遇刺後首次演說：談論槍擊「太過痛苦」

被嘲笑身高！「白眼女神」梅洛尼不忍了　女記者慘噴17萬

「右耳包紮」成川粉最新流行　支持者致敬嗨喊：我們愛他

快訊／智利北部發生「規模7.3強震」　目前未發海嘯警報

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

23歲上兵返家路慘死！騎紅牌重機對撞貨車肢體分離　奪命畫面曝

金馬影帝這樣玩「誰是臥底」！　吳慷仁模仿周杰倫笑翻全場

女地勤扔行李箱「閃電6連摔」　國泰航空證實：已將員工調職

男躺超商冰櫃「安詳貌」　網友炸鍋：直接去太平間

紅牌重機對撞大貨車　騎士「右腳分離」亡

川普演說提及台灣！　「衝突陰影籠罩亞洲」三戰瀕臨爆發

川普放話「要收保護費」　美友台參議員料：他勝選還是會挺台灣

日高官密訪台！　海巡署與日海保廳「斷交後首次」聯合訓練　

川普超正孫女助選！甜笑曝爺爺糗事走紅　網起底職業：有家族基因

放火燒電視台！　孟加拉動亂增至39死

拜登難擋壓力　民主黨內認了「退選只是時間問題」

快訊／川普壓軸登場！　遇刺後首次演說：談論槍擊「太過痛苦」

被嘲笑身高！「白眼女神」梅洛尼不忍了　女記者慘噴17萬

「右耳包紮」成川粉最新流行　支持者致敬嗨喊：我們愛他

快訊／智利北部發生「規模7.3強震」　目前未發海嘯警報

陸多地推「清涼」共享腳踏車　坐墊「黑色換銀色」溫度直降30度

快訊／發簡訊恐嚇立委「黑鷹滅青鳥」！人抓到了　今移送北檢

兒娶「前空服員妹」妻狂吃醋他累炸　網轟爆：沒敲你頭不錯了

捷運岡山車站RK1東基地招商　在地揭1問題恐致建商觀望

被多收1萬日圓！在日台灣店員曝「觀光客必去2地」：店家常多收

妹子吹冷氣「1舉動」整棟電費噴9000元　內行搖頭：很耗電

18縣市高溫警示　3地亮紅燈飆38度

政治凌駕專業　納保官「球員兼裁判」難捍衛納稅者權益

睽違9個月回歸！詹詠然闖巴勒摩女雙4強　替奧運最後一舞暖身

川普演說提及台灣！　「衝突陰影籠罩亞洲」三戰瀕臨爆發

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

快訊／拜登被爆將「退出總統大選」

快訊／拜登傳退選　白宮回應了！

旅遊網紅拍片掉入100m高峽谷　重傷身亡

男子拒吃飛機餐遭通報！驚見腸內黃金

朋友玩笑「愛的抱抱」　她墜3樓斃命

川普對台灣不滿　矢板明夫直指「與郭台銘有關」

拜登退選傳聞擊敗美股　道瓊狂洩533點

川普演說提「衝突陰影籠罩台灣」

情侶沙灘活春宮　少年倒水滅火眾人挺爆

她泳池溺斃「屍體漂10分鐘」無人知！

即／日本公寓爆炸3傷　JR東日本停駛影響2萬人

即／智利北部規模7.3強震

槍手爸下午已報警　早被鎖定「可疑」仍跟丟

更多熱門

相關新聞

黑衣男到案了！噴漆2托嬰中心喊：不後悔

黑衣男到案了！噴漆2托嬰中心喊：不後悔

北市信義區培諾米達幼兒園負責人兒子毛畯珅猥褻、性侵超過20名幼童，惡行曝光引發社會譁然，日前卻有民眾義憤填膺，跑到涉案的2間托嬰中心外噴漆，警方調查後確認嫌犯為38歲黃姓男子、無前科，今(18日)下午5時許抵達派出所，表示不後悔噴漆，未來還有可能發動進一步抗爭。

孟加拉示威至少6死　全國校園停課

孟加拉示威至少6死　全國校園停課

孟加拉學生團體爆衝突　釀3死逾400傷

孟加拉學生團體爆衝突　釀3死逾400傷

陳金鋒震怒針對艾士特　張育成也開嗆

陳金鋒震怒針對艾士特　張育成也開嗆

即／賓士男朝AIT按喇叭　又衝撞總統府花臺！

即／賓士男朝AIT按喇叭　又衝撞總統府花臺！

關鍵字：

抗議孟加拉配額制度

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉惡行全公開！耶嫩不忍全說了

凌晨5點報案「家裡全是飛蟲」　警秒懂！急召救護車救援

Jessi舞台走光露點　大螢幕全轉播嚇到爆粗

大S具俊曄帶子女去遊樂園　素顏照曝光

快訊／「華夫人」鄭佩佩驚傳逝世！　享壽78歲

北韓5女高中生「看韓劇」被判無期徒刑！

快訊／拜登被爆將「退出總統大選」

快訊／拜登傳退選　白宮回應了！

紅牌重機視角曝！23歲軍人時速183撞大貨車亡

颱風72小時內恐生成　下週一、二風雨顯著

唐治平駁不孝認母屍！　自嘲：有百萬保險金拿

蘿拉有機會回歸嗎？　蔡阿嘎開出2大條件

即／桃園健行科大驚傳槍響　警下車猛開至少14槍

梁軒安回應舔xx認了是他本人　

中國觀眾單挑台灣最強高中生！結局曝光

更多

最夯影音

更多

川普要台付保護費 矢板明夫：郭台銘害的｜20240718 ET午間新聞

找到了！萊爾富「16歲冰櫃屁孩」身分曝光　警通知到案說明

台東死亡車禍 重機視角

超商8＋9

台南工廠大火！現場囤放大批甲醇全面燃燒　消防增援中

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

男性更年期用甜點撫慰心靈

男性更年期用甜點撫慰心靈

「文里補習班」開課！蔣偉文+劉怡里教你做「電鍋巧克力蛋糕」，輕鬆蒸出甜蜜幸福感

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面