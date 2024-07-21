女友一彎腰「空杯了」！他急求助：沒那麼服貼在身上正常？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

不少男生都會在意女友的穿搭，或是擔心會不會有走光的問題。就有男網友表示，女友在正常的姿勢時，內衣都很服貼，可當彎腰或身體呈蜷曲的樣子時，就會有點空杯，但還好還不到露點的程度，「想請問這樣是正常的嗎？」

男網友在Dcard求助「女友內衣彎腰空杯請益」，文中表示，女朋友穿上內衣後，正常的姿勢時內衣都很服貼，「但是彎腰或是身體呈蜷曲的樣子的時候，罩杯就會沒有那麼服貼在身體上（但沒有到露點的程度），想請問這樣是正常的嗎？」可能認為內衣應該要一直服貼在女生胸上才對。

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看到貼文後，妹子們紛紛留言，「正常啊！胸部會隨著姿勢改變形狀，罩杯沒辦法隨時服貼」、「胸部本來就是脂肪，有動作跑杯是正常的歐！」「我覺得應該是肩帶鬆掉了。」有過來人則大推，「穿運動內衣，肯定不空杯」、「高強度的運內超讚，我反而覺得蠻舒服的，不會壓下胸圍，又可以穩穩的固定胸部，鋼圈快被我冷凍了，真的相見恨晚。」

還有女網友科普，「罩杯根據胸型有分淺杯、深杯，淺杯（隆起不高）：圓盤型、圓錐型（b cup)；深杯（隆起很高）：半球型、木瓜奶、水滴型、 圓錐型（c cup以上）。如果尺寸沒拿錯，那就是杯型拿錯。你女友要穿淺杯的內衣，就不會空杯。」

也有人納悶，「你的困擾點是什麼？是因為不服貼所以怕她不舒服？還是怕她彎腰時奶頭見客？」「好好奇她自己是不在意嗎～還是是你怕其他男人看到呢！」