科技業女生怎穿？過來人「1回答」一票炸鍋：在美國就掉工作

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

有女網友發文求助，應徵上科技業採購，就要準備報到了，不知道怎麼穿比較好。結果就有人表示：「請不要穿太顯身材的衣服。」釣出過來人無奈點頭：「公司真的不少豬哥。」令國外工作的網友直呼難以相信，「這種事發生在美國一定掉工作。績效可以爛，工作可以沒做完，但騷擾和歧視是絕對零容忍欸！」

原PO在Dcard發文「科技業女生穿搭」，準備要報到，是第一次進到這個產業，平常不用面對客戶，但不知道怎麼穿比較好，是否可以襯衫配牛仔褲，還是要正式一點？結果就有人表示：「科技業色老頭很多，顯腰顯屁股顯胸都能讓他們受不了，如果不想被他們打主意，請不要穿太顯身材的衣服。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

留言引來過來人直呼，「觸爛==，肢體語言騷擾都有，每次都覺得他們明明自己也有女兒為啥會這樣，嘔嘔嘔！」「之前還遇到直接說『女生穿這樣是故意要叫男生看嗎？』有夠噁」、「看你有沒有想要被注意（？），不想被關注就簡單樸素就好。樓上說的沒錯，不要覺得他們在開玩笑，公司真的不少豬哥。」

還有男網友透露，「還聽過直接暗示一晚x萬的，反正科技業鬼故事非常多，要有心理準備。」這令不少網友超傻眼，「灣區打工人表示難以想像，這種事發生在米國一定掉工作。績效可以爛，工作可以沒做完，但騷擾和歧視是絕對零容忍欸」、「台北美商一樣零容忍。」

也有女網友分享該怎麼穿，「簡單的素色上衣配長褲或長裙，辦公室會固定放一件西裝外套，臨時要見廠商業務或是跟主管開會，套著外套增加正式感」、「第一天先穿正式一點襯衫+黑褲，然後觀察同事都穿什麼，第二天就知道適合怎麼穿了」、「看環境，如果沒有噁男，就隨便你穿。」