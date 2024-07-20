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新竹妹「全身被扒光」遭拍裸照！男友IG上PO照片：讓妳更紅

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女子遭男友脫光全身衣物、強拍裸照。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

新竹一名吳姓男子與女子小花（化名）交往，沒想到竟強迫將女友的衣物脫掉，並且拿手機拍攝裸照，更是嗆聲「一定會讓你更紅」，最後慘被告上法院。新竹地院審理後，判吳男9月有期徒刑，並將手機沒收，全案仍可上訴。

根據判決書內容，吳男與小花曾是情侶關係，不過2023年7月間2人發生爭執，吳男竟在家中強行脫掉小花的衣物，拿出手機拍攝全身裸照，並且存在手機中做為威脅。

此外，時隔約9天左右，吳男與小花再度爭吵，他竟再度要脅小花拍攝裸照傳給他，否則不准回家。小花被逼得無奈，只能在旅館內拍攝赤裸上身的照片，並且發送給吳男。

吳男存下了許多小花的私密照，接著又以自己的名義，在某社群軟體上申辦帳號，並且放上小花的本名、照片，還發布「需要影片照片的請盡快聯絡我」、「訊息比較多會一個一個回覆」等訊息，還向小花嗆聲「我一定會讓你更紅」、「我真的會想不開，做一些你沒辦法接受的事情」，讓小花深怕自己的私密照遭到公開，身心俱疲下決定報警處理。

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲女子遭男友脫光全身衣物、強拍裸照。（示意圖／記者黃克翔攝）

吳男落網後則供稱，確實有冒用小花的姓名、圖像，以及發送訊息，但他並沒有強迫小花拍照，要傳送的照片也只是醜照，而並非私密照。

不過，新竹地院法官並不採信吳男的說法，審理後依照2宗脅迫攝錄性影像罪，各判3個月有期徒刑，又依非公務機關非法利用個人資料罪判處4個月有期徒刑，以依照恐嚇罪判處2月有期徒刑，合併應執行9月有期徒刑，並且沒收扣案之手機，全案仍可上訴。

 
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