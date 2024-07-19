壞壞完！妹子痛爆「百根刺狂扎」　回診流膿...走路都超痛

▲原PO念珠菌感染，嚴重到流膿。（示意圖／記者田暐瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

女孩們私密處有搔癢的話，千萬別輕忽！一名妹子崩潰分享，起初只感覺下體癢癢的，結果與男友壞壞完，她沖澡時痛到懷疑人生，「簡直像幾百根刺在扎」，去看診所才知道念珠菌感染，且還發現撕裂傷，但她吃藥與篩劑都沒改善，二度回診感染更嚴重，「外陰道整個跟燙傷一樣還流膿。」

一位女網友在Dcard表示，最近生理期結束時，就覺得私密處癢癢的，但她沒多想，還與男友激戰一番，殊不知完事沖澡時，惡夢悲劇來了，「我直接痛到快升天， 隔一天私密處就又痛又癢...上廁所簡直像幾百根刺在扎，一度痛快哭出來！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

衝去看婦產科，經過檢查是念珠菌感染，「私密處周圍都腫脹、起疹、發癢、疼痛」，陰道下方甚至撕裂傷，而醫師直言「傷口不淺」，需要吃藥與篩劑治療。

無奈她的症狀一直沒有改善，晚上更是癢到睡不著，只能改穿免洗內褲、喝無糖優酪乳與蔓越莓益生菌等。

沒想到回診時，醫師發現感染太嚴重，「導致外陰道整個跟燙傷一樣還流膿」，難怪原PO連走路都會痛，那幾天只能勤喝水與吃藥治療，所幸目前感染、撕裂傷與分泌物都好轉了。

底下網友熱議，「我上禮拜也是！辛苦了，先戒掉所有甜的跟炸的+瘋狂喝水，沒事就換內褲」、「感染期間不可以性行為，完全治療好再說」、「我也是反覆感染，下面時好時壞，會有異味...覺得對男友很抱歉，去看西醫有拿藥都沒用，症狀好幾天又開始臭了」、「很感染嚴重的話，前幾天塞藥確實是會蠻不舒服，但沒辦法！撕裂傷應該是...性行為受傷的，只能等傷口好」。