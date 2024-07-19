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留美妹返台狂讚「台女都超美」！1處爆多網點頭：一堆漂亮姐姐

▲▼夏天,穿著清涼,美女,靚妹。（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名女網友近日表示，最近她從美國回台過暑假，覺得台灣女生都超美，「隨便上個捷運就一堆美女，而且妝都超美，穿搭也是，太誇張了！」貼文引發共鳴，紛紛認同台灣女生其實很漂亮，「不只長得漂亮，在台灣很多女生身材都維持得很健康很好」、「我坐捷運都在欣賞美女。」

原PO在Dcard有感發文「台灣女生都好漂亮」，最近從美國回台灣過暑假，覺得台灣女生都超美，捷運上一堆妝跟穿搭都很美的美女。她直嘆，自己在美國是一般身材，回台灣馬上被嫌胖，「台灣女生大多數都瘦爆，大家都好嬌小，感覺我像巨人」，不禁直呼「滿街的美女，台灣男生真幸福。」

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看到貼文後，就有人也點頭，「去過台北台中，路上女生都好精緻，沒化妝都有點不好意思」、「台灣女生真的很多都超瘦」、「真的！我也是，回來台灣光捷運站，我就是比別人大很多，又壯又胖，明明在美國很正常的體型」、「有時候在捷運看到美女心情會好一整天！懂妳。」

還有網友認同，搭捷運真的會看到很多正妹，「捷運上真的好多美女，每次都偷偷看，希望沒有被覺得是變態」、「一堆漂亮姐姐」、「我坐捷運都在欣賞美女，看到窗戶反射…這土包子是誰？」、「每次搭捷運，都覺得台灣好多香香又漂亮女生，搭捷運都會想坐美女旁邊。」

不過也有人表示，「台灣女生那麼瘦真的是被社會眼光逼的，我173／58被男同學說金剛芭比」、「比起身材什麼，更羨慕歐美女性，就算有蝴蝶袖、身材胖，也很敢展示自己的身材、穿任何衣服；亞洲女性胖還展現身材容易被唸」、「身材真的是有差，亞洲人畢竟骨架小，吃得也沒那麼油膩，看起來就又瘦又小偏纖細。」

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