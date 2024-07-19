暑假首個周末「桃機單日破14.7萬人次」　創疫後新高

▲暑假首個周末桃機單日旅運達14.7萬人次。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

國人瘋出國，桃園機場暑假首個周末單日旅運達14.7萬人次，創下疫後新高，桃機公司表示，為提供多元便利聯外交通，桃園機場排班計程車採多元支付，搭車不用換現金，且配有女性司機及無障礙計程車等，並投保500萬元乘客險，駕駛資格須經航空警察局審查。

機場公司表示，桃園機場2024年客運量已於6月14日突破2000萬人次，暑假運量上看800萬人次，暑假第一個周末6月30日為14萬7155人次，為繼清明假期4月7日後新高，也創下疫後運量新高。

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機場公司表示，暑假旅遊旺季，出國旅客可提早3小時抵達機場，善用手機、網路及機場捷運A1、A3市區預辦登機辦理報到，使用自助行李託運等智慧化服務設施，加速報到效率；自行駕車前往機場或接送親友，可多利用停車場30分鐘免費停車優惠，並可事先在官網、APP查詢停車場餘額車位。





▲桃園機場排班計程車可採行動支付。（圖／桃機公司提供）



另桃園機場計程車為提升便利性，支付方式包括現金、信用卡、電子支付等多元管道，讓剛抵達台灣的外籍旅客不用換現金也可搭車，桃機公司表示，目前搭車外籍旅客超過8成使用非現金支付，此外，全車隊車輛皆配有GPS定位設備，於乘車期間紀錄行車軌跡，保障旅客權益。