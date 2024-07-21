漢光演習強碰凱米颱風！　國防部：如遇重大災害立即轉換防救任務

▲漢光40號演習22日登場。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

漢光40號演習22日登場，為期五天四夜，不過今年第3號颱風「凱米」已於20日下午生成，根據日本媒體指出，目前颱風正持續增強，並朝偏北方向移動，可能會升級為「強烈颱風」，預計26日凌晨最接近台灣。對此，國防部21日表示，颱風影響期間，依各型機艦天候放行標準，逐日檢視修調演練課目，如遇重大災害，且已形成立即威脅或造成人員傷亡時，立即轉換協助地方遂行災害防救任務。



今年第3號颱風「凱米」已於20日下午生成，根據日本媒體指出，目前颱風正持續增強，並朝偏北方向移動，可能會升級為「強烈颱風」，並在24日直撲沖繩縣的先島群島；而根據日本氣象廳最新預估路徑顯示，凱米將在26日凌晨3時最接近台灣。

對於22日即將展開的漢光40號演習，國防部表示，鑑於颱風可能影響，國軍依據年度演習訓令及「國防部災害應變現行作業程序」，已完成演練課目、防颱整備及應變兵力等相關規劃。

國防部強調，颱風影響期間，依各型機艦天候放行標準，逐日檢視修調演練課目，如遇重大災害，且已形成立即威脅或造成人員傷亡時，立即轉換協助地方遂行災害防救任務。

▼日本氣象廳凱米颱風最新預估路徑圖。（圖／取自日本氣象廳）

