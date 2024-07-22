海溫適合颱風發展「凱米以巔峰型態侵台」　專家：全台風雨明顯

▲凱米颱風路徑預測。（圖／翻攝天氣風險公司WeatherRisk）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風以北北西方向移動往台灣靠近，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（22日）指出，由於台灣東方海面的大氣環境、海溫，都適合颱風發展，不排除增強至中颱上限甚至強颱，全台都有明顯的風雨感受；氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，海溫好溫暖，凱米即將大顯身手，以巔峰型態侵台。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，目前颱風的預報路徑沒有太大變化，侵台的趨勢大致底定。氣象署目前的預報路徑非常接近「典型」的西北颱，但若登陸、或是北部近海掠過，都是在誤差範圍內，颱風的核心環流都會直接影響北台灣陸地，提醒大家務必要做好最周全的防颱準備。

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強度部分，「天氣風險 WeatherRisk」指出，目前颱風環流整理的相當順利，預估很快會增強至中度颱風。由於台灣東方海面的大氣環境、海溫，都適合颱風發展，不排除颱風有進一步增強至中度颱風上限、甚至強烈颱風的機會，在北上的過程環流也會進一步擴張，因此全台灣都會有明顯的風雨感受。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，周三上午至周四晚間是凱米颱風影響最為劇烈的期間，宜蘭、北北基、中部以北、中南部山區是這次颱風的影響熱區。

▲海溫好溫暖，凱米颱風即將大顯身手。（圖／翻攝觀氣象看天氣）

「觀氣象看天氣」則表示，凱米颱風接下來將進入海洋熱含量更高，以及風切較低的區域，加上持續吸收西南季風的豐沛水氣，預計強度將持續增強，上看中颱上限，甚至強颱，將以巔峰的型態侵襲台灣，務必嚴加戒備。

中央氣象署指出，凱米路徑還可能調整，但侵襲台灣機率相當高，預估今天深夜至明天清晨就可能發布海上警報，不排除明天下午至入夜針對部分縣市發布陸上警報。

氣象署預報員劉宇其說，明天颱風逐漸往台灣東南部海面接近，北部、東半部開始有降雨，東北角迎風面越晚雨勢越明顯。周三、周四颱風最接近台灣，對於中部以北、宜蘭、馬祖衝擊最大，南部地區及澎湖也可能有強風與豪雨。