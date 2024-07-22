凱米颱風逐漸壯大　鄭明典曬圖：有很好的增強空間

▲凱米颱風接近季風槽底的位置，2個雲系有合併的條件，凱米因此有很好的增強空間。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

輕度颱風「凱米」持續增強，中央氣象署預估今（22日）晚有機會轉為中颱，暴風圈也會擴大，前中央氣象局長鄭明典今在臉書指出，凱米颱風接近季風槽底的位置，2個雲系才有合併的條件，凱米因此而有很好的增強空間。

鄭明典臉書PO出衛星雲圖，並解釋凱米颱風與季風槽雲系的關係，他說，季風槽（或季風低壓）的主要對流區在外圍，不在槽線上的最低氣壓區，因為季風的強西風只在中低層，表示垂直風切大，因此季風的西風帶上不常有颱風發展，颱風比較容易在季風槽的北側東風區裡發展。

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鄭明典表示，現在看到凱米颱風和西來的季風槽雲系接觸中，這種合併過程沒想像中容易，而是剛好季風槽的槽底西退，凱米颱風很接近季風槽槽底的位置，2個雲系才有合併的條件，凱米因此而有很好的增強空間。

氣象署預報員劉宇其指出，凱米颱風持續往台灣東南方海面前進，明天受太平洋高壓導引，由北北西逐漸轉為西北方向，朝台灣北部近海移動，預計周三深夜至周四上半天，颱風中心會接近台灣北部海岸線，不排除有登陸可能性。

他表示，依照颱風結構，今晚有機會轉為中颱，持續增強的狀態，從目前路徑來看可能在宜蘭或東北角登陸，宜蘭、西半部雨勢相當明顯，甚至出現豪雨。目前路徑來看，凱米颱風相當接近西北颱路徑，因此迎風面西半部及東北部的風雨會相當大。