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凱米路徑很像！歷年「4西北颱凶狠」奪近300命　大台北泡水3天

▲▼雨炸南台灣，高雄淹水災情。（圖／記者宋德威攝）

▲颱風一來，許多地方都可能淹大水。（示意圖／資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

凱米颱風持續增強，今（22）晚有機會轉為中颱！中央氣象署預估，深夜到明天清晨發布海上警報、明下午發布陸上警報，周三、周四最接近台灣。以目前路徑來看，凱米颱風相當接近「西北颱」，其是指颱風從台灣東方海面向西北方進行，此種路徑的颱風災情最為嚴重。《ETtoday新聞雲》盤點台灣史上經歷過4次西北颱及其對台灣的影響。

▼凱米颱風路徑接近西北颱，宜蘭、西半部衝擊對大風雨明顯。（圖／氣象署提供）

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▲▼凱米颱風潛勢路徑圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署簡介，「西北颱」指颱風從台灣東方海面向西北方進行，中心通過基隆與彭佳嶼之間海面時，台灣北部及西部地區多吹西北風，此時，因受地形影響，北部及中部地區雨勢特別大，又因風向幾乎與海岸線垂直，使積水不易宣洩，甚至引起海水倒灌，故此種路徑的颱風「災情最為嚴重」，由於吹的是西北風故稱為「西北颱」。

1963年（民國52年）葛樂禮颱風

標準西北颱葛樂禮自1963年9月9日到9月12日過境台灣，期間掠過宜蘭、台北等地區，造成北部地區相當大的豪雨。據了解，最大雨量出現在淡水河上游，一天內降下1044公釐的雨量，整個大台北地區在水裡泡了三天三夜。

據統計，葛樂禮颱風造成全台共有224人死亡、450人受傷及88人失蹤，農林漁牧、交通產業與民眾財產等損失，總計高達14億元以上。

歷史「4西北颱凶狠」奪近300命　它讓大台北泡水3天。（圖／取自全球災害事件簿官網）

▲1963年葛樂禮颱風路徑。（圖／取自全球災害事件簿官網，下同）

1985年（民國74年）尼爾森颱風

中度颱風尼爾森形成後在那霸島南方向西北西進行，根據氣象署資料顯示，當時尼爾森颱風未直接登陸台灣本島，但強度已達超級強烈颱風，本島部分地區瞬間最大風速出現10級以上，蘭嶼更出現15級風。

尼爾森對北部山區造成局部豪雨及東部強陣風，並未帶來嚴重災情。

歷史「4西北颱凶狠」奪近300命　它讓大台北泡水3天。（圖／取自全球災害事件簿官網）

▲1985年尼爾森颱風路徑。

1997年（民國86年）溫妮颱風

溫妮颱風為1997年第14號颱風，暴風圈於18日清晨進入台灣。據了解，溫妮颱風規模並不大，但仍造成相當程度的災害，其挾帶強風豪雨過境台灣北部及東北部地區，造成北部及中部山區豪雨不斷，甚至引發汐止林肯大郡房屋倒塌。侵台期間共造成44人死亡、1人失蹤及84人輕重傷。

另外，溫妮颱風除了影響台灣，包括菲律賓、日本及中國大陸，也都造成嚴重損失。

歷史「4西北颱凶狠」奪近300命　它讓大台北泡水3天。（圖／取自全球災害事件簿官網）

▲1997年溫妮颱風路徑。

2004年（民國93年）艾利颱風

受到艾利颱風外圍環流影響，北部、東北部、中南部有豪雨發生，引發嚴重土石流災情；而新北市三重地區因捷運施工不當，導致淡水河洪水倒灌。總計15人死亡、14人失蹤，農林漁牧損失約18億元。

根據氣象署資料指出，艾利颱風自8月20日於菲律賓東方海面形成後，向西北方向移動，強度更逐漸增強為中度颱風。侵台期間，新竹及苗栗山區累積雨量超過1000毫米，彭佳嶼出現瞬間最大陣風為17級；北部及東北部地區也受到颱風暴風圈影響，有12級強陣風發生。

歷史「4西北颱凶狠」奪近300命　它讓大台北泡水3天。（圖／取自全球災害事件簿官網）

▲2004年艾利颱風路徑。

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