16歲短跑天才突放慢速度！　扯遭3對手連續超車淘汰

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Don't ease back *that* early...! pic.twitter.com/eOlcLFtA3S — European Athletics (@EuroAthletics) July 19, 2024

記者張靖榕／綜合外電報導

英國16歲短跑好手歐迪喬丹（Jake Odey-Jordan）日前在200公尺短跑比賽上，因為遙遙領先其他對手，離終點前還有一大段距離時竟然就放慢速度，沒想到被另外3名選手接連超過，從冠軍大熱門變成分組第4，慘遭淘汰。

▲歐迪喬丹太早放鬆，被對手紛紛超過。（圖／翻攝X，下同）



綜合外電報導，歐迪喬丹原是男子200公尺短跑比賽的冠軍大熱門，他日前才在參加國際New Balance盃上以20秒55刷新英國20歲以下男子200公尺短跑紀錄，亮眼的天賦受到各方稱讚。

這次歐洲U18田徑錦標賽短跑分組賽，鳴槍後歐迪喬丹衝刺而出，在彎道就拉開與眾人的距離。許多人期待看到歐迪喬丹的直線衝刺爆發力，沒想到他左右看了一下其他落後的跑者，自己竟然先放慢腳步，隨即被接連超越。

最終歐迪喬丹僅以22秒12成績作收，位列分組第4淘汰。他賽後受訪時表示，「沒有關係，我的意思是，這是我的錯，所以我只能怪自己。情況就是這樣，我（跑）的感覺很好，雖然不是最快的一次，但我感覺很好。」