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社會 社會焦點 保障人權

高雄一家人「輕軌軌道散步」！悠閒行走被酸：不是有顏色就人行道

（圖／翻攝Threads　kevin0.4.2.8）

▲有民眾目擊高雄人在輕軌軌道上散步。（圖／翻攝Threads／kevin0.4.2.8）

圖文／CTWANT

高雄市近日有民眾目擊到，看似是一家人的3大1小竟悠閒的走在自由二路與大順一路的輕軌軌道上，讓在一旁的汽機車駕駛都看傻了眼。照片一出，網友也狠酸「他們搭乘的是透明輕軌，只有聰明的人看到的」。對此，警方則指出，4人的行為已違反道路交通管理處罰條例，可開罰500元。

原PO於19日中午在自由二路與大順三路看到，有2名長輩還有1名中年人及女童，竟走在輕軌中間道路上，當下他忍不住拍下眼前景象，並上傳社群平台Threads，在文中質疑「我以為這是給輕軌走的」。

照片一出，便引起熱議，網友狠酸「他們搭乘的是透明輕軌，只有聰明的人看到的」、「因為很多用綠線標示是人行道，所以（這些人）以為有塗彩色的就是人行道」，也有人猜「看起來像觀光客誤闖」。

對此，左營警分局警方指出，經檢視影片內容，該行為已違反道路交通管理處罰條例第78條1項1款「行人在道路上不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮」，依法可處500元罰鍰，因網傳影片並未提供具體時間，警方將依檢舉人檢舉影片，查明後依法舉發，未來將加強勸導、取締。

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