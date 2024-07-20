航特部「秦良丰退伍後跟國軍連結不終止」　秦爸爸感謝信曝光

▲航特部先前替秦良丰慶祝30歲生日。（資料照／軍聞社提供，下同）



記者陶本和／台北報導

航特部上兵秦良丰在2018年漢光演習跳傘時，從400公尺高空墜落，近年恢復良好，但因無法參與「鑑測」，規劃今年9月1日服役期滿退伍。對此，航特部20日表示，各級長官關懷、協調事項未曾中斷，退伍後的銜接，家屬跟秦士均全程參與，跟國軍的連結也不會終止。

陸軍航空特戰指揮部20日表示，所屬特戰指揮部秦良丰下士自107年受傷迄今，單位盡最大心力陪伴照護，國軍醫療團隊亦投入最佳資源；秦士在復健過程當中所展現出的堅強意志力，給予官兵帶來強大的鼓舞與正面能量。

航特部指出，秦士雖然將於9月1日服役期滿，但各級長官的關懷、協調事項未曾中斷，退伍後的銜接，家屬、秦士均全程參與。

航特部指出，秦士退伍後，與國軍的連結並不會因此終止，將持續發揮其勵志的「鋼鐵傘兵」精神，以其個人特殊的經歷及正向的力量，協助有需要幫助的官兵，以更積極的態度面對各項挑戰。

另外，秦良丰的父親也有寫一封信給軍方，以感謝軍方過去這段時間的照料。秦爸在信中表示，從來沒有想到過良丰的一場意外會得到媒體朋友們及社會大眾的關注，真的很謝謝大家一直以來給與他們安慰和鼓勵。

秦爸爸表示，這6年多來全家內心都是滿滿的感謝，感謝蔡英文總統和賴清德總統一直以來不斷的關心著良丰，並且不斷詢問著良丰的狀況，感謝國防部各級長官每每在他們需要幫忙的時候給與他們協助和幫忙。

秦爸爸指出，感謝台中梧棲童綜合醫院，感謝內湖三軍總醫院，感謝國軍802高雄總醫院，感謝所有曾經照顧過良丰的醫護人員們，真的非常謝謝。

秦爸爸說，最近常跟良丰鼓勵，人的一生總會面對大小不同階段的境遇，已經艱困完成了現階段的人生，爸爸知道你辛苦了！爸爸、媽媽期待你再次走出下一個精彩的人生

秦爸爸表示，要對特三營的特戰弟兄們說聲，謝謝你們，真的很謝謝你們一直陪在他們身邊，「這6年來你們讓我們不孤單，感謝你們了，特戰弟兄們！」