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社會 社會焦點 保障人權

獨／未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

記者吳奕靖／高雄報導

2018年漢光演習，航特部上兵秦良丰跳傘時，因為主傘副傘都沒開，從近400公尺的高空直接墜落地面，幾近全癱，不過近年來恢復良好，已經可以行走，甚至被稱為「醫療史上的奇蹟」，不過現在卻傳出秦良丰因為無法參加「鑑測」，恐將被國軍於八月底勒令退伍，讓父親秦天人非常憂心，每天掉淚睡不好覺，還好上天幫忙，2名貴人聽到消息後出手相助，讓事情有了圓滿結局！

秦天人7月間接獲國防部通知，表示因為秦良丰無法參加鑑測，所以必須在8月底退伍。這讓秦父非常憂心，因為看著兒子狀況一天天好轉，同時有國防部派員協助之下，秦良丰近幾年從一開始被判定全癱開始，到現在被視為「醫療史上的奇蹟」，現在可以自行起身，繞行醫院一周或是到衛武營進行復健，他憂心秦良丰若被強制退伍，國軍將退出協助，對秦良丰的復健之路十分不利，兒子的心理恐怕也將再受打擊。

▲秦良丰再次展現不放棄精神，自己走下階梯，讓爸爸中午便當配淚水 。（圖／秦天人提供）

▲秦良丰堅持絕不放棄的傘兵精神，自己走下階梯，讓爸爸中午便當配淚水 。（圖／秦天人提供）

就在秦天人幾乎快要崩潰時，高雄市長陳其邁及立委李柏毅得知此事，立刻出手協助，航特部指揮官7日時更直接前往醫院，向秦家說明良丰未來的兵役處理方式，而楠梓區區長和兵役課，也與李伯毅的助理前來了解情形，所幸軍方與秦家最後也達成共識，讓事件圓滿落幕。

秦天人表示，礙於軍方規定，所以仍會讓秦良丰依原訂時間也就是8月底退伍，不過軍方接下來會安排他在軍方醫院擔任心輔工作，同時還可以支領薪水；只不過，只是原本由國軍協助的看護部分，接下來就要由秦家自己扛下來了。見事情終有轉圜，秦父感激地說：「國軍已經盡全力幫忙了，我們都能接受」。

▲▼秦良丰復健新況。（圖／秦天人提供）

▲秦良丰復健情況，被稱為「醫學史上的奇蹟」。（圖／秦天人提供）

記者詢問「這樣看護費用不是很高嗎」？秦父說：「就盡量節省，我覺得若讓良丰能夠自己去賺他的看護費用，他也活得活得比較有價值，事情遇到了，我們就來想辦法，而且可以讓良丰走入人群，幫助別人也更有意義」。

回顧這起意外，2018年5月17日漢光演習預演，航特部上兵秦良丰在台中清泉崗執行空降跳傘操演時，因為主傘、副傘都沒開，不幸從1300英呎(約396公尺)的高空直接墜落地面，秦良丰被送到醫院時心肺停止，經過童綜合醫院40天的搶救與急性期的治療後，加上秦良丰堅強的生命力與求生意志，終於存活下來，並被轉送三總接受後續的療程與復健，也因為通過各項考核，被軍方晉升下士。

雖然秦良丰從原本幾近全癱，到可自主呼吸、進食、走路，而漫漫復健路已邁入第6年，現在更可以靠著輔助器材練習走路，而退輔會也計劃幫秦良丰出書，紀錄下這一段艱辛的心境歷程，並鼓勵大家堅持到底、不要放棄。

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