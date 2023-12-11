中校被4.8億利誘開直升機叛逃失敗　于北辰爆氣：應連坐拔官！

▲一名謝姓中校意圖駕駛CH-47契努克直升機投共，圖為CH-47在國慶日吊掛國旗進場。（資料照／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

陸軍航特部一名謝姓中校遭共諜集團吸收，不僅洩露軍事機密給中共情報單位，還打算駕駛直升機叛逃。對此，退將、現任無黨籍桃園市議員于北辰批評，軍中保防機制出問題，應連坐拔官三級，國防部長邱國正應該要硬起來，掃除鬼混、軟弱的軍官。

今年7月，高檢署破獲以退役軍官陳裕炘為首的共諜集團，將10名涉嫌的少校、中校列為被告。檢警發現，集團吸收航特部現役謝姓中校，還安排謝到泰國曼谷餐廳，與自稱解放軍上將「王總」、廣州軍區司令員「吳總」見面。

陳裕炘、王總、吳總3人向謝姓中校承諾，會安排謝的妻小取得泰國菁英簽證，一旦台海開戰，將能以泰僑方式優先撤離台灣，條件是謝姓中校必須駕駛CH-47「契努克」軍用直升機投共，事成後將給予1500萬美金的酬勞（約新台幣4.8億元）。

于北辰在三立政論節目《94要客訴》指出，過去中共情報人員一直優先吸收台灣的海空軍，但這次針對陸軍，表示在海、空軍的滲透已經相當順利，最後才選擇陸軍，已經算是侵門踏戶的「軟著陸」，直逼台灣最後防線的軍官群，「所以我才這麼生氣！」

他表示，這次被破獲的軍中共諜網並非吸收高階將領，而是針對軍階較低的中校、少校，因為這些人正是在軍中負責保管蒐集機敏資料、機密會議逐字稿抄寫的經手者，「找將軍沒有用，將軍不可能親手打資料、畫作戰圖，負責的都是這些中校少校！」

于北辰說，他過去承辦過重要的機敏資料，通常參與前要交出手機，把手機放在「養機場」的，「為什麼他們可以翻拍？所以我才說，國防部跟陸軍司令部的保防機制出問題了！」

他痛批，更扯的是「0221專案」的原始文件居然被洩密，「這是總統跟三軍司令還有參謀總長的軍事會談，居然被翻拍了，不可思議！超級離譜！」

于北辰透露，現場就6個人，頂多還有軍事秘書，手機怎麼能拍？這種會議都有專案辦公室，進去前手機都要上繳，直到負責會議記錄的中校、少校出來才能拿回手機，如何能拍到這份資料？

▲退將、現任無黨籍桃園市議員于北辰。（圖／翻攝自臉書／于北辰）

他痛批，總統蔡英文體恤國軍，認為培養高階將官不易，捨不得祭出處分，「這就是利用蔡總統對國軍好的軟肋來侵入！如果邱國正你還是我認識的那個鐵漢部長，趕快把管保防的、管軍機保密的、管政戰、管考核的這些人全部換掉，這一些人在鬼混！」

于北辰質問，「報告我現在老長官，這哪一件事是你以前在跟我在相處時可以接受的？哪一件？那為什麼以前不能接受，現在可以接受？因為以前高華柱部長很兇，只要出任何一件事，連坐三級、全部下台！...之前一個洪仲丘案，從旅長一路拔到軍團司令，這叫決心！」

他認為，「現在總統對大家好，當成自己的子弟和夥伴，你們就欺負總統！所以我真的呼籲部長，把下面這些人揪出來，換人幹，這些軟弱、鬼混的換掉後，國軍會變更強。」

最後，于北辰向軍中同袍喊話，過去國共內戰時，中共交代潛伏國民黨的內賊16字方針「隱蔽精幹，長期埋伏，積蓄力量，以待時機」，但等到大局已定、勝利不可逆轉時，中共對這些昔日國民黨叛徒的方針就會改為「降級安排，控制使用，就地消化，逐步淘汰」，背叛中華民國、背叛台灣的人，沒有一個有好下場。