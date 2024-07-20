獨／秦良丰最近復健畫面曝　慈父憂兒擲筊竟得「下下籤」

記者吳奕靖／高雄報導

航特部上兵秦良丰將在八月底退伍，這讓父親秦天人非常憂心，最後在高雄市長陳其邁跟立委李柏毅的協助下，終於有了最美的結果，而父親也在這件事之後，前往廟宇抽籤，結果雖然抽到「下下籤」，不過他似乎另有所感，在臉書寫下「希望未來順利」。

秦天人在臉書寫下，自己在良丰發生意外前，總是在廟宇求籤時遇到困難，不是籤詩難以求得，就是過程繁複耗時。然而，當良丰的意外發生後，他在求籤的過程中卻變得異常順利，尤其是當涉及到與良丰有關的問題時，他最多只需要抽到第二支籤就能獲得三個聖杯，而且每次求籤的過程中，總會發生一些「離奇」的現象，和無法解釋的巧合。

▲秦良丰目前恢復情況，已經可以在不用人扶的情況下，自行起身 。（圖／秦天人提供）

秦天人說，事情在高雄市長陳其邁及立委李柏毅協助，因此有了轉機後，自己在14日一個人去了高雄左營的啟明堂，祈求神明保佑，並試圖解決心中的疑慮。他說當時抬頭望向天空，視線所及之處，正好是一條直線。左邊的天空烏雲密布，帶著雷聲，而右邊則是晴空萬里，只有幾朵白雲飄浮在空中。結果擲筊求得結果時卻得到了下下籤。妻子和女兒抽到的籤也都是下下籤。

看到這樣的結果，讓他無言地坐在大廳中，與神明對望，這是他六年來第一次遇到這樣的情況。他心中疑惑，這是為什麼呢？

▲秦良丰目前恢復情況，已經不用人扶，自行起身，旁人為他比讚。（圖／秦天人提供）

在他沉默並與神明對望的時候，他的妻子突然對他說，她的腦海中浮現出了五個字「天地君親師」。而自己的腦海中也浮現出了四個字「用心若鏡」。他們兩人瞬間明白了，這就是上天想要傳達給他們的訊息。他說「或許雖名為天人，但我並非真正的天人，也不是被天選的人」。

秦天人說，其實良丰從被醫生判斷未來全癱，到現在已經6年，近期他已經可以靠自己獨立起身，對普通人來說再簡單不過的動作，兒子卻走了6年，而且之前還可以沒有人扶行的情況下，繞行醫院。恢復情況每日都有在進步，讓不少網友都非常關心，不但跟秦天人敲碗要看復健影片，也透過臉書轉達關心之意，對秦良丰說一句「勇者良丰」！