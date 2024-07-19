台中警銷燬百公斤毒品！　市值5千萬元通通燒掉　

▲台中市刑大執行今年第2次「第三、第四級毒品暨施用器沒入物銷燬」工作。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市刑大執行今年第2次「第三、第四級毒品暨施用器沒入物銷燬」工作，銷燬毒品總重達100公斤，市值約5000萬元。刑大指出，本次銷燬物品除常見的K他命、搖頭丸、俗稱喵喵的4-甲基甲基卡西酮、毒品咖啡包外，還有彩虹菸、第四級毒品西布曲明等新興毒品。

台中市刑大表示，本月10日會同督察與政風單位，銷燬第三、第四級毒品及施用器具，共計1986件，總重為100公斤，藉由公開銷燬方式，希望民眾看見警方打擊毒品犯罪的決心。

▲本次銷燬毒品總重達100公斤。（圖／記者白珈陽翻攝）



這次銷燬的毒品中，有一種較新型的毒品叫「彩虹菸」，是含有卡西酮類的毒品，無色無味，價格低廉，吸食者會用來添加在香菸內，吸食有興奮感，目前列為第三級毒品；另一種新興的毒品是第四級毒品西布曲明，化學結構與安非他命相似，常見以添加物形式於減重產品內，但由於會引發嚴重心血管疾病，目前有許多國家禁止使用。

台中市警局表示，本次執行銷燬的毒品來自台中各警分局，面對新興毒品的猖獗，用心展現緝毒的成效與決心，並強調毒品防制工作沒有空窗期，將持續擴大查緝量能、打擊毒品藥頭絕不手軟，提供民眾一個無毒家園。