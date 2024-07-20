士林通訊行騎樓「整片天花板掉落」一排機車遭殃！苦主：車報銷了

▲天花板整片掉下。（圖／翻攝自FB爆料公社二社）



記者施怡妏／綜合報導

台北市士林區一間通訊行昨（19）日驚傳「天花板塌陷」，整片天花板掉落，下方停放的整排機車也遭殃，騎樓通道無法通行，巨大聲響吸引了路過的民眾和附近的店家，紛紛跑出來查看發生什麼事，所幸事件中沒有人員受傷。貼文曝光，有網友指出，「中午11點多已經清空了」。

有網友在臉書「爆料公社二社」發文，位於士林區承德路四段的某間通訊行，騎樓天花板驚傳塌陷，不只阻擋了騎樓通道，還壓垮了停放在騎樓下的整排機車，巨大聲響也驚動了附近路人和店家，通訊行發現狀況後，已經立即派人清除。

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貼文曝光，網友紛紛驚呼，「太沒公德心了吧，騎樓是讓你停天花板的嗎？」「很多為了省錢都是層層堆疊做法，最上層支撐的都不知道幾十年前的骨架」、「變成知名地標了」、「台灣的施工品質真是呵呵」、「要整組天花板掉下來也不簡單，真的」、「還好沒砸傷人」、「真的變成地標了」。

有網友指出，「這不是塌下來，是裝潢釘久了掉下來」、「裝潢的釘子生鏽支撐不住掉下來了」。還有苦主現身，「我堂哥的st125 dax在這場災害中報銷了，不曉得他有無買保險」。事後，有網友透露，中午經過通訊行時，現場已經清除完畢了。

▼店家立刻派人清除天花板。（圖／翻攝自FB爆料公社二社）

