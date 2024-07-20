氣溫直飆50度！俄男露台上「用陽光煎蛋」　5秒就熟了還狂冒泡泡

▲俄羅斯天氣炎熱，一名男子用陽光煎蛋，5秒就熟了。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯最近正經歷極端酷暑，南部克拉斯諾達爾（Krasnodar）的邊疆地區氣溫甚至一度攀升至攝氏50度，當地居民叫苦連天。不過，一名男子卻苦中作樂，在自家陽台上利用太陽的熱能來煎蛋，不料還真的成功煎出一個漂亮飽滿的荷包蛋，令人嘖嘖稱奇。

綜合當地媒體報導，這項「太陽煎蛋」的實驗發生於當地7月16日下午3時30分。從網上流出的影片可見，克拉斯諾達爾當時的陽光十分猛烈，讓人睜不開眼。影片中的男子找來了一個平底鍋，放在17樓露台圍牆上，並在加油後，把一顆生雞蛋倒入鍋中。

意外的是，被倒入鍋裡的蛋在短短5秒內便立即成型，鍋底還不時冒出小泡泡並發出油煎的聲音，顯示油溫很高，不一會男子的太陽蛋就成功完成了。男子只靠陽光就把蛋煎好的影片曝光後，瞬間在網上引發瘋傳。

不少網友質疑，蛋液在倒入鍋中之後，立刻就成型冒出小泡泡，這幾乎不可能只靠太陽蛋熱能就能做到，認為男子只是想用誇張、幽默的方式表示天氣十分炎熱，另外也有網友猜測，男子可能在事前就已將鍋子加熱，才能讓雞蛋在短短數秒內煎好，「這和陽光一點關係都沒有」。