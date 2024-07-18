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軍事分析家：烏克蘭政事、軍事挑戰增加　最艱難時要來了

▲▼烏軍攻下洛博蒂（Robotyne），過程中也遭受戰損。（圖／路透）

▲軍事分析家考夫曼認為，未來2或3個月或許是基輔今年最艱難時刻。（圖／路透）

文／中央社

對俄羅斯作戰近30個月後，烏克蘭戰場上的難題越來越多，就連至關重要的美國支持也日益受到不斷改變的政治風向擺布著。有分析認為，未來2或3個月或許是基輔今年最艱難時刻。

美聯社報導，烏克蘭最大軍事援助國美國的軍援延宕6個月，為俄羅斯部隊在前線挺進大開方便之門。烏軍當前正力圖遏制數量更龐大、裝備更精良的俄軍緩慢但穩步取得斬獲。

「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）軍事分析家考夫曼（Michael Kofman）最近在Podcast節目表示：「對烏克蘭而言，未來2或3個月或許會是今年最艱難時刻。」

另一大隱憂則是，對烏克蘭戰鬥至關重要的西方政治和軍事支持將會維持多久？

美國共和黨總統候選人川普15日公布副手搭檔范斯（J.D. Vance）。儘管曾表示俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不該侵略鄰國，范斯表明美國未必要關照數千公里外的歐洲發生的戰爭，而應該專注在自身的問題上。此一觀點與川普立場一致。川普曾主張如果當選，會在明年1月就職之前結束這場衝突，卻又拒絕表明將如何達成。

與此同時，親俄的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）最近一反歐洲聯盟其他國家外交走向，與蒲亭和中國國家主席習近平會談，引發其他歐盟領袖不滿。匈牙利目前是歐盟輪值主席國。蒲亭想要拖延這場戰爭，希望削弱西方繼續挹注數十億美元資金援助基輔的意願。烏克蘭當前的主要挑戰如下：

電網遇襲

日益癱瘓的烏克蘭電力供應已經成為俄軍長程飛彈和無人機攻擊的目標。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，8成火力發電廠、1/3水力發電廠已遭摧毀。分析指出，烏克蘭恐再度面臨艱難的冬季。澤倫斯基15日表示，需要25套愛國者防空飛彈系統才能覆蓋整個領空。

軍火與武器

烏克蘭國土廣袤，目前只有沿接觸線上的烏克蘭部隊可以取得少量軍火，本已處於嚴重劣勢的砲彈儲備持續減少。然而，烏軍補齊軍火儲備需要時間。軍事分析家預估，最早要到今年底，烏克蘭才能重整反攻旗鼓。

北大西洋公約組織（NATO）成員國本月採取行動確保繼續對烏克蘭交付長程安全援助並提供軍事訓練。盟國領袖上週在美國華府簽署交付更多刺針飛彈（Stinger）的協議。烏克蘭同時準備從歐洲國家接收首批F-16戰鬥機。

儘管如此，澤倫斯基仍表示，除非華府取消運用美援武器攻擊俄羅斯境內軍事目標的限制，否則烏克蘭無法贏得戰爭。

防禦工事與徵兵

擊毀、瓦解城鎮和村莊使其無法住人，並且讓烏克蘭防衛無法涵蓋，這是俄軍常用戰術。他們先以威力強大的滑翔炸彈夷平建築，再派步兵進入。

分析報告指出，烏克蘭太晚建立防線，不過這情況近數月來已有改善。

烏克蘭4月擴大徵兵以補充耗損兵員。澤倫斯基15日表示，雖然沒有足夠場地訓練新兵，但此一新措施進展良好。

消耗戰持續

美國智庫外交關係協會（Council on Foreign Relations）5月表示，在烏軍奪回半數自從2022年2月遭到全面侵略以來被俄軍占領的土地後，俄羅斯目前掌控烏克蘭國土的18%。俄羅斯於2014年併吞烏克蘭的克里米亞（Crimea）。

自從2月拿下烏東城市阿夫迪夫卡（Avdiivka）以來，俄羅斯在戰場上迄無重大勝利，但俄軍在邊境地區續有推進。

為了爭取時間等待西方軍援到位，烏克蘭採行彈性防禦策略，放棄部分領土，藉以磨損俄軍。但是分析家警告，除非基輔能夠出奇制勝，否則莫斯科無疑將會贏得漫長的消耗戰。

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