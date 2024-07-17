普丁沒穿防彈背心　一下車隨扈肉身包圍驚見「防彈公事包」

▲俄羅斯總統普丁16日親自駕車。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國前總統川普遭槍擊濺血事件發生之後，每日郵報報導，俄羅斯71歲總統普丁16日親自開車出席活動險些發生車禍，當他下車之後，多名安全人員神情緊張上前包圍，外傳普丁當時沒有穿防彈背心。現場還有一名安全人員手拿黑色公事包，其用途很有可能就是保護普丁避免中彈。

普丁16日親自開車，其他保全人員車輛就跟在後方。在路上，普丁為了避開前方的白色帳篷，打左轉方向燈朝另個車道往前開，緊接著立刻右轉切回原本車道，使得後方保全人員車輛險些撞上。

▲▼普丁緊急切換車道，後方車輛差點撞上。（圖／翻攝自Sputnik）

依據畫面，普丁把車子停好之後下車，整群身材高大的安全人員立刻圍上來，有人遞衣服讓普丁穿上，還有一人手提黑色公事包，這很有可能就是保護普丁的防彈公事包。這是川普遭槍擊之後，普丁第一次出現在公開場合，但據信他只穿著白色襯衫，並未穿防彈背心。

▲普丁下車後，安全人員立刻上前。（圖／翻攝自Sputnik）

外傳由於川普槍案事件，普丁被要求減少海外訪問。俄羅斯外交部高階人員扎哈羅娃（Maria Zakharova）指控烏克蘭直接參與暗殺普丁的行動。親克里姆林宮軍事分析師馬爾科夫（Sergey Markov）認為，普丁是烏克蘭安全局、美英情報單位、世界數十個情報機構的目標，「這就是為什麼我認為普丁根本不該海外出訪的原因，即便友好國家也一樣」。