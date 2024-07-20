對7歲男童下手？　已婚美女教師遭控有「不正當行為」

▲已婚「美」女老師被匿名指控，與學生有不正當關係後被捕。（示意圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

根據Mail Online報導，美國警方在康乃狄克州（Connecticut）收到電話匿名舉報，一名已婚女老師對一名13歲男孩進行「性行為」後被捕，警方收到相關照片，當中有女老師與學生間的裸露照片，還有金錢交易的證據。事後，經警方調查發現，這種「不正當關係」竟然從男童7歲就開始。

一名47歲的已婚女老師，在內森黑爾中學（Nathan Hale Middle School）擔任輔導員一職。警方在4月初接獲匿名電話舉報，稱女老師與13歲男學生有不正當關係，不久後，警方收到17張手機訊息截圖，其中包含了女老師與學生間的裸露照片，還有金錢交易的相關證據。

▲調查發現，已婚「美」女老師與學生有金錢交易。（示意圖／路透）

逮捕報告指出，他們的「不正當關係」從學生7歲時開始，在他轉學後就結束了。警方偵查時發現，被告會進行「性行為」，並要求學生提供裸照，還會在女老師辦公室中「跳舞」。她平常只會用學校電話與男孩聯絡，使用Apple pay轉帳給他計程車的錢和伙食費，因為擔心回家會被丈夫發現。

「這些指控是對一位忠誠的妻子和母親提出的，她已經為她的職業奉獻了20多年。」女老師已經有自己的孩子，卻被指控涉嫌性侵犯罪和傷害未成年人的罪行，被告律師否認所有行為，認為這些指控過於嚴重，希望警方以「無罪推定」來偵查。

此次事件，女老師被扣押了50萬美元的保釋金，也因此從學校辭職。學校則發表聲明表示，學生的安全是他們首要關注的重點，「學校正在全力配合警局的調查」。警方也回應，全案仍需要一段時間調查。