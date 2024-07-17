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議員控2度訪視狼師幼兒園「無關性侵案」　教育局：是全面性稽查

▲台北市政府大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲北市私幼性侵案延燒，引發全國關注。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市信義區培諾米達幼兒園性侵案持續延燒，民進黨市議員簡舒培今再踢爆，北市府聲稱案發後有兩次入園訪視與稽查，但這兩次入園都是為了審查公共化幼兒園資格，無關性侵案。對此，北市教育局回應，任何訪視及稽查都是為了檢視園務行政及管理工作，也是重視兒童教育安全的作為。

簡舒培指出，北市府聲稱，2022年12月有辦理入園訪視、2023年3月進行公安稽查，並沒有不作為，但進一步調查發現，12月16日是為了「辦理準公共幼兒園」，2023年3月22日則是為了「辦理公安稽查」，2次入園都與調查均與狼師性侵案無關。

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北市教育局回應，2022年7月接獲通報後，相關同仁立即啟動調查，主動調閱監視器查閱，惟並未發現明顯異樣，但為確保幼生權益，仍依據既有的幼兒園稽查、評鑑或訪視計畫等，全面檢視該園所行政及管理工作等運作情形，這也是重視兒童教育安全的重要作為。

教育局表示，因市議會議員關心本案，故彙整提供行政調查作為，將常態性稽查作為及其他入園紀錄與事由列入，以完整呈現教育局對該園平時的督導情形，並非教育局湊數，盼外界不要誤解原意。

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