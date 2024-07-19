找工作看這邊！新北捷運公司開60職缺　薪資上看63K

▲新北捷運公司年度徵才。（圖／新北捷運公司提供）



記者崔至雲／台北報導

新北市推動軌道建設，新北捷運公司今（19日）展開113年度人才招募，包括營運事務、司機員、行控專業、維修、車電、工務、工安、資訊、護理及一般事務員及身心障礙類等多項職缺等，員額超過60餘名，專業人才薪資上看63K。

新北捷運公司說，本次公開辦理各類技術性人才招募，釋出職缺超過60餘名，報名時間自即日起至8月1日(四)中午12時截止收件，報名方式僅以電子郵件受理，詳細招募資料請詳閱官網公告，歡迎各在地居民或具軌道交通業熱情的新血加入新北捷運公司的團隊。

新北捷運公司表示，甄試程序分為二階段，第一階段「報名資料書面審查」、符合資格條件者擇優以電子郵件方式通知參加第二階段測驗，第二階段測驗包含筆試(共同科目及專業科目)、其他科目、心理測驗及面試。為厚植未來不同系統之技術營運能力，並因應未來新北市三環六線之營運目標，新北捷運公司本次提供應聘職缺，將提供專業教育訓練，且工作環境穩定，現在就是進入軌道產業的最佳時機。招募甄試簡章及報名方式請至新北大眾捷運公司官網，或至「新北捷運」官方粉絲專頁查詢，招募報名方式限以電子郵件通信受理，即日起至113年8月1日（一）中午12時截止收件，歡迎對軌道業有熱情的民眾報名參加。



