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資歷很菜！妹子跳槽開60K薪水　人資一聽「5個字」秒錄取

▲▼面試、人才招募、履歷、求職。（示意圖／ETtoday資料照）

▲原PO資歷淺卻開6萬高薪，回答4個字竟順利錄取。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

現在是新鮮人求職旺季！而一名女網友透露，當年資歷只有1年多而已，想跳去別家公司，接著開出6萬多元薪水，人資也直球詢問「為什麼妳認為妳值得這個薪資呢？」原PO簡潔回答5個字，結果順利被錄取。文章引發萬人按讚，也有人自曝，「我有房貸，面試官：錄取！」

一名女網友在《Threads》開頭就拋問，「大家面試時，講過最狂的一句話是什麼？」接著分享自己經歷，大概工作1年多時，去應徵UI/UX 設計師的職缺，並開出6萬多的理想薪資。

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畢竟工作經歷太短，又開得如此高薪，人資則反問原PO「因為你目前資歷只有一年多，想了解為什麼妳認為妳值得這個薪資呢？」聞言，原PO展現自信一面之外，簡短回答5個字「因為我很強」，最後也順利得到這份工作機會。

文章引來萬人關注，「我：我很缺錢！結果還真的錄取了」、「主管：你是什麼星座的？我：天蠍，主管：嗯！我也是天蠍座的！然後就錄取了」、「為什麼會想來我們公司？我：因為再拿不到簽證我就得回台灣了（簽證到期兩周前），我錄取了」、「我有房貸，面試官：錄取」、「有些公司反而賞識有膽識的人」、「我也有回過類似的話！『因為我賞心悅目、能力又好，不然你怎麼會找我來面試』，然後我也錄取了」。

還有網友分享，「前公司錄取一位工程師，面試時很狂地說：自己是世界上第一個XXX的人，講的自己很厲害，結果在工作表現很糟，我們給他的綽號叫『No.1』」。

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