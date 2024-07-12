農水署招募251名新進人員　起薪4.2萬「年終固定1.5個月」

▲農業部農水署將招募251名新進人員。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部農田水利署今宣布，將辦理113年度新進農田水利事業人員甄試，預計招考灌溉工程、灌溉管理及綜合行政等3類科，共計251個名額，報名時間至7月17日截止。農水署表示，雖然招募人員身分非公務員，但薪資比照公務員設計，新進人員起薪4.2萬元、年終獎金固定1.5個月，歡迎踴躍報考。

農水署表示，農田水利事業的核心工作為服務農民，提供優質的灌溉排水服務，各類人員工作內容主要為巡查及維護灌排圳路功能、並配合灌溉時間輪值、辦理一般行政事務等工作。依據今年甄試簡章，將招募灌溉工程、灌溉管理及綜合行政等3類科，總錄取人數為251人。

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農水署指出，雖然新進人員身分非公務人員，但薪資福利大多參考公務人員設計訂定，新進人員起薪為4.2萬元，年終獎金固定1.5個月，按年考核晉級，成績優良者並發給考績獎金0.5至1個月。

農水署說明，甄試日期為8月31日，分別於台北、台中、高雄及花蓮等4個考區同時舉辦，報名將於7月17日17:00截止，本次試務工作委由財團法人農田水利人力發展中心辦理，一律採網路報名。本次甄試簡章、最新訊息與考古題等相關資料可至「113年灌溉管理組織農田水利事業人員甄試」專區查詢。

