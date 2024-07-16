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女友是外商小助理！他驚見「年薪百萬」忿喊不公平：狗屎運

▲▼上班族,打電腦,上班,無薪假,工程師,OL,示意圖（圖／記者林冠瑜攝）

▲示意圖，與本文無關。（示意圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

有男網友表示，女友在外商公司當小助理，他本以為年薪頂多50萬，結果無意間看到對方扣繳憑單，他瞬間驚呆「外商公司的薪水嚇到我了」，因為上面顯示女友年薪居然有達百萬，不禁直呼「人生真的很不公平」，話題引發討論。

一名男網友在「匿名公社」表示，女友學、經歷都普通，英文能力也普通，3年前幸運進入外商當小助理。接著他回想女友上班情況，「上下班不用打卡，每天遲到早退，還常常在家上班，特休超多天，每年可以出國好幾次」。

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而且女友請完特休，就改請病假，「病假15天全薪請好請滿」。原本以為女方年薪頂多50萬，「最近不小心看到她的扣繳憑單，居然有百萬年薪」，忍不住直呼「覺得人生真的很不公平。」

貼文引發討論，「會不會女友是為了你的面子，隱藏真正實力？」「進去壓力很大的，時間到一切看績效」、「自己能力不行，還要貶低女友…怎麼不想想自己怎麼這麼好運，找到這麼會賺的女朋友」、「你現在惡補英文還來得及」、「女朋友沒跑你要偷笑了，希望她能看到這篇趕快跑」、「可能她真的就很有實力，你看不起她而已。」

也有人指出，「外商薪水敢給，但是要你滾蛋時也絕不拖泥帶水，別以為你做得好就不會裁你，常常看到的是整個team一起處理」、「外商薪水很敢給，也很自由，但相對壓力也大，你交不出東西做不好一樣做不久，不要單純只看表面跟薪水」、「外商福利很好但也很實際的」、「外商不看學歷！看的是團隊／溝通／效率／執行」、「外商的上班壓力還有步調，不是一般人能體會的。」

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