微軟全球大當機！用戶哀號「電腦打不開」　航空公司也受害

▲ 微軟發生全球大當機災情。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國科技巨頭微軟（Microsoft）系統自當地18日傳出故障災情，雲端服務Azure發生故障，上班族使用的Microsoft 365應用程式也無法正常運作，全球各地都有網友哀號。

▲ 台灣用戶災情。（圖／翻攝自Downdetector）

DownDetecter顯示，約上午8時起陸續有台灣Microsoft 365及Azure使用者回報災情，至今仍有用戶無法使用。社群平台Threads也有不少台灣網友稱「微軟又掛了」，還有人出現螢幕藍屏問題，電腦無法開機。

台北一名上班族向《ETtoday新聞雲》透露，電腦下午開始出現藍屏，根本無法工作，且同一間辦公室內已有多人有相同狀況。

▼ 微軟爆當機災情，上班族電腦打不開。（圖／網友提供）

微軟此前則在Azure網站上說明，美國中部地區部分用戶服務故障，已經鎖定原因，正努力解決問題。

這次故障也影響美國航空公司及監管機構。廉航邊疆航空（Frontier Airlines）網站聲明，「我們的系統目前受到微軟服務中斷影響，這也影響其他公司」，「我們感謝您的耐心」，將為受影響的乘客提供退款。

據FlightAware資料，邊疆航空18日取消131個航班，還有223個航班延誤；另外包括忠實航空（Allegiant）及太陽城航空（SunCountry）等廉航都受影響，網站無法正常使用。