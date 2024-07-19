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社會 社會焦點 保障人權

德州撲克協會太囂張！警局350公尺　警破門逮24賭客+3美女荷官

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正一分局掌握轄區1家德州撲克協會，離北市警局僅350公尺的民宅內，經過長期布線見時機成熟上門查緝，當場查獲24名賭客以及3名美女荷官，另外也逮捕現場負責人，查扣抽頭金、週轉金43萬元，現場籌碼2800萬元，訊後依照賭博罪嫌將一干人等帶回分局偵訊。

警方調查，27歲的莊姓男子在北市中正區延平南路，以每個月20萬的租金，承租一處地點成立德州撲克協會，裡面擺放10張德州撲克桌，因為地點鄰近北市警局僅350公尺，警方長期掌握情資後見時機成熟，在18日下午2時許一舉破門，當場人贓俱獲。

▲▼市中正一分局發現離市警局350公尺有德州撲克賭場，警方一舉上門查獲帶回30人。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市中正一分局發現離市警局350公尺有德州撲克賭場，警方一舉上門查獲帶回30人。(圖／記者邱中岳攝）

警方帶回莊姓負責人之外，還有3名平均年紀35歲的美女荷官，並且還有29歲的林姓會計，另外還有在現場玩德州撲克的24名賭客以及1名陪同男友來的女子，共計30人，訊後依照賭博罪嫌將負責人等移送法辦，另外24名賭客則依照社維法裁處。

▲▼市中正一分局發現離市警局350公尺有德州撲克賭場，警方一舉上門查獲帶回30人。（圖／記者邱中岳攝）

▲北市中正一分局一舉上門查獲帶回30人，並將3名女荷官以及現場負責人、會計一併送辦。(圖／記者邱中岳攝）

警方到現場馬上發現，民宅裡面相當寬廣，擺放10張德州撲克賭桌，其中3桌正在使用，於現場查扣抽頭金15萬元、周轉現金28萬，另外還有桌面上的正在使用的籌碼114萬，另外還有預備籌碼2700萬，並查扣點鈔機、攝影機鏡頭、無線電以及賭具等證物。

警方指出，這場德州撲克協會在網路上囂張攬客，儘管網路主打「競技比賽」，但是私下卻以現金換取10倍籌碼，等到賭客結束博弈要離去，才將籌碼依照比例換成現金交給賭客。

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